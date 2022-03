Dexter è ancora vivo adesso ha una nuova identità tra continui colpi di scena

Pensavamo non sarebbe più tornato. Che dopo aver inscenato la propria morte e assicurato al figlio un futuro, Dexter (straordinario Micheal C. Hall), brillante ematologo della polizia di Miami, serial killer notturno (il pattern è uccidere solo le persone cattive, come Billy Summers, il sicario protagonista del nuovo libro di Stephen King), si fosse dato alla macchia per sempre. Otto stagioni e nove anni dopo (per chi fosse curioso la serie originale è ancora in streaming su Sky e Now), Dexter è ancora vivo e ha cambiato identità, lavoro e residenza. Fa il commesso in un negozio di coltelli, è fidanzato con lo sceriffo locale, Angela Bishop (Julia Jones) e si chiama James Lindsay. Riesumare Dexter era molto rischioso, per i fan e per lo showrunner Clyde Phillips, invece la storia non solo regge ma crea dipendenza, in un crescendo di suspense e colpi di scena. Geniale il cambiamento di location: dall’assolata Florida alla gelida Iron Lake, città di fantasia, immersa nella neve. Come Harry prima (il padre adottivo e poliziotto), a fargli compagnia nel sequel c’è la sorella Debra Morgan, morta nell’ottava stagione, e ora riapparsa in veste di angelo custode (o cattiva coscienza) e il figlio Harrison, rimasto orfano e in cerca di risposte. Già dalle prime puntate si capisce che il vecchio Dexter sta facendo di nuovo capolino, combattuto dal desiderio di proteggere Harrison e la tentazione sempre più forte di assecondare il lato oscuro che si porta dietro da quando era bambino. Mentre nella sua mente si insinua un terribile sospetto: tale padre tale figlio? Finale a sorpresa, lo spoiler è già nel titolo.