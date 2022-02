«I want you back»: strane alleanze per riprendersi gli ex

Essere stati appena lasciati, e invece di rassegnarsi, stringere una folle alleanza con una persona, appena conosciuta e nella stessa condizione, per riconquistare i rispettivi ex, già legati a nuovi amori. E’ il percorso tragicomico e delirante, che diventa soprattutto un viaggio dentro di sé, fra illusioni, scoperte e rinascite, in I want you back, la commedia romantica di Jason Orley, che ha debuttato su Amazon Prime Video. La firmano da sceneggiatori due esperti di brillanti e profonde storie sui sentimenti, Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, già fra gli autori del cult adolescenziale Love, Simon e co-produttori esecutivi della serie This is Us (della quale sta anche per arrivare un adattamento italiano su Rai1, ndr) per cui hanno avuto quattro nomination agli Emmy.

Protagonisti del film, due grandi talenti (come attori e autori) della commedia Usa, Charlie Day e Jenny Slate: interpretano rispettivamente Peter, solido sul lavoro quanto iperprotettivo e iper presente con la fidanzata Anne (Gina Rodriguez) che lo lascia, dopo sei anni, anche per sfinimento, e Emma, ancora irrisolta a livello lavorativo ma convinta di aver trovato la propria «roccia» in Noah (Scott Eastwood). Incontratisi per caso (lavorano nello stesso palazzo), Peter e Emma si attivano, anche grazie alle informazioni trovate sui social network (un allarme per tutti, ndr), per sabotare i nuovi rapporti dei loro ex. «L’idea è nata traendo spunti dalle storie di amici e dalle nostre vicende sentimentali - spiega Aptaker - . Lasciare o essere lasciati è una sorta di esperienza universale».