Sanremo, la finale: nella classifica parziale Diodato è primo

Sono le 20.53 quando entra in scena la banda dei Carabinieri, per aprire l'ultima puntata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, che ha sfondato tutti i record, di ascolti, sui social, di polemiche (non ultima la querelle Bugo-Morgan, abbiamo seguito tutto in diretta qui). Si comincia subito con la classifica generale parziale, unione dei voti di giuria demoscopica, giuria della sala stampa, giuria degli orchestrali. Queste le posizioni: 23)Junior Cally 22)Riki 21)Eletta Lamborghini 20)Enrico Nigiotti 19)Giordana Angi 18)Alberto Urso 17)Michele Zarrillo 16)Rita Pavone 15)Marco Masini 14)Paolo Jannacci 13)Levante 12)Raphael Gualazzi 11)Achille Lauro 10)Anastasio 9)Rancore 8)Irene Grandi 7)Elodie 6)Tosca 5)Piero Pelù 4)Pinguini Tattici Nucleari 3)Le Vibrazioni 2)Francesco Gabbani 1)Diodato

Si parte con la gara. Michele Zarrillo è il primo, la sua "Nell'estasi e nel fango" entra sempre più in testa, ascolto dopo ascolto. Elodie ancora una volta scende le scale elegantissima, in lungo nero Versace, la performance brilla come ogni sera. Mara Venier si toglie le scarpe e scende le scale di corsa. Enrico Nigiotti convincente, ringrazia alla fine dell'esibizione.

Fiorello sul palco dopo la pubblicità: «I vertici ci hanno proposto il Sanremo bis», e complimenti sinceri ad Amadeus, che entra in scena con la parrucca di Maria De Filippi e la imita.