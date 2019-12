Mostaccioli tradizionali

Ingredienti per 4 persone

• g 500 farina 00

• g 50 mandorle Filippo Cea tritate

• g 100 cacao amaro

• g 50 olio evo di varietà Coratina fruttata

• g 10 ammoniaca

• n. 1 buccia di limone e arancia bio

• 1/2 litro di “cotto” di fichi

Procedimento

Mischiare tutti gli ingredienti in modo omogeneo fino a che saranno diventati un impasto morbido.

A questo punto grattugiare la buccia di un limone e di una arancia bio per arricchire il preparato con profumi agrumati naturali.

Su di una spianatoia, realizzare un salame sottile da tagliare a piccoli quadratini.

Preparare una leccarda con carta forno, collocarli a distanza uno dall’altro, far riscaldare il forno a 180° C e cuocere per 7-10 minuti.

Aspettare che si raffreddino prima di spostarli.