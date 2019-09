Cioccolandia 3.0

Ricetta per 4 persone

Per il morbido al cioccolato

• g 100 burro

• g 175 cioccolato fondente 75 %

• 25 g tuorlo d’uovo

• n. 3 uova intere

• g 120 zucchero a velo

• g 25 farina 00

• 15 g cacao amaro

Per la salsa al cacao

• ml 500 acqua

• g 300 zucchero

• g 100 cacao

Per la panna al cacao

• ml 500 panna fresca

• ml 100salsa al cacao

• ml 150 zucchero a velo

Per il gelato al cioccolato

• g 200 cioccolato fondente

• g 150 zucchero

• g 250 latte fresco intero

• g 250 panna fresca

• n. 2 tuorli

• q.b. lime, frutta secca ed erbette decorative

Procedimento

Per il morbido Iniziamo a sciogliere a bagnomaria il cioccolato e il burro. Nel frattempo montiamo tuorli, uova e zucchero a velo, incorporando a filo burro e cioccolato. Infine, aggiungiamo farina e cacao precedentemente setacciati.

Poi, foderiamo una teglia con della carta forno per metterci il composto a cuocere per 20 minuti a 170° C.

Una volta cotto il nostro morbido, facciamolo raffreddare e poi poggiamolo in frigo per circa 3 ore.

Per la salsa, mettiamo in un pentolino acqua e zucchero. Una volta arrivato ad ebollizione lo sciroppo, togliere dal fuoco e aggiungerci il cacao, far raffreddare il composto e deporlo in frigo.

Per la panna al cacao, montare panna con zucchero e aggiungerci i 100 ml di salsa al cacao, mettere il composto in sacchetto da pasticceria con una duglia liscia e lasciarlo in frigo.

Per il gelato, spezzettate il cioccolato e tritatelo con un coltello a lama pesante. Mettetelo in una bacinella di acciaio insieme a latte, panna e zucchero. Facciamo fondere tutto a bagnomaria poi aggiungiamoci i tuorli, amalgamando il tutto con una frusta per 5 minuti. Quindi, facciamo raffreddare il composto, passiamolo in frigo per 1 ora, dopo trasferiamolo nella gelatiera.

Dobbiamo mantecarlo per circa 40 minuti fino a che il gelato avrà la giusta cremosa consistenza.

Per l’assemblaggio, tagliamo il morbido in rettangoli e lasciamoli stemperare 20 minuti, poi mettiamo la salsa al cacao nel piatto, adagiamoci il morbido, facciamo dei ciuffi di panna al cacao ed infine, una quenelle del nostro gelato. Terminiamo con una grattata di lime, un po’ di frutta secca e erbette, io consiglio l’atzina.