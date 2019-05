Altopiano della Murgia, altitudine 460mt il risotto

Ingredienti per 4 persone

• g 240 Riso Gran Riserva Gallo

• g 40 Pallone di Gravina grattugiato

• q.b. olio extravergine di oliva

• kg 1finocchietti selvatici

• g 100 cardoncelli selvatici

• 8 Asparagi selvatici;

• 8 piccoli funghi cardoncelli

• g 200 carré di agnello

• q.b. sale, alloro, salvia, rosmarino e i suoi fiori

• n. 1 spicchio d’aglio

Procedimento

Per la polvere, mondate i finocchietti, lavateli, conditeli col sale, stendeteli su di una placca forata rivestita con carta da forno ed infornate a 65 °C per 4 h, poi passate al frullatore fino ad ottenere una polvere.

Per la crema, mondate e lavate i cardoncelli, in una tegame stufateli con un filo d’olio d’oliva extravergine. Aggiustate di sale, poi frullate.

Per i funghi, lavateli e tagliateli a metà. In un tegame grigliateli con un filo d’olio d’oliva extravergine, spicchio d’aglio e rosmarino, aggiustate di sale.

Per gli asparagi, dopo averli puliti e lavati, tagliateli per metà di lungo, metteteli in acqua e ghiaccio per 15 minuti. Poi scolateli e aggiustate di sale e olio.

Per l’agnello affumicato, dissossatelo, ricavate delle piccole fette, battetele leggermente, in una vecchia padella fate bruciare il rosmarino, la salvia e l’alloro fino ad ottenere del fumo bianco. Poi metteteli in forno per 15 minuti a 40°C. Aggiustate con sale ed olio evo.

Per il risotto, tostate il riso in una casseruola, bagnate solo con acqua bollente e portate a cottura versandola poco alla volta.

Mantecate lontano dal fuoco con il pallone di Gravina e olio EVO, eventualmente aggiustate di sale.

Disponete il risotto in 4 piatti piani, spolverate con la polvere di finocchietto, guarnite con la crema di cardoncelli, funghi, asparagi, agnello affumicato, fiori di rosmarino e foglie di finocchietto.

VINO IN ABBINAMENTO:

Fior di Bacco Bianco Secco Metodo Verdeca di Gravina (Az. Agr. Fiore)

Blend: Greco Bianco, Moscato, Bianco D’Alessano. Gradazione 12% Vol.