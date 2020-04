Ospedali Nato chiavi in mano: vince la tecnologia pugliese

C'è una Puglia che funziona e si fa valere. L'ultimo caso è nel settore degli ospedali organizzati in shelter, richiesti dall'Alleanza atlantica. La gara internazionale per la fornitura di quattro strutture hi-tech, infatti, è stata vinta dall'azienda pugliese Ricerca e innovazione di Lecce che consegnerà il materiale all'Esercito italiano con tre mesi d'anticipo rispetto ai tempi previsti e comunque entro quest'anno. In tempi di emergenza Coronavirus, si tratta di un importante aiuto sul versante dell'assistenza.

Gli ospedali saranno dotati di impianti e sistemi tecnologici all’avanguardia e organizzati in “shelter” o pannelli interconnessi e tende, articolate in triage, pronto soccorso, laboratorio radiografico ed rcografico, sala preparatoria chirurgica, sala operatoria, sala operatoria ausiliaria, degenza, farmacia e area di gestione. Nella costruzione sono stati utilizzati pannelli ecosostenibili realizzati con materiali vegetali locali, come la canapa, o di provenienza animale (lana di pecora) e trattati con sostanze naturali per accrescere la resistenza a muffe e funghi; sono inoltre stati effettuati test per valutare processi di invecchiamento accelerato e di validazione termica oltre che il monitoraggio indoor per verificare salubrità e comfort.