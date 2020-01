L’ammiraglio Andrew Burcher, comandante dei sottomarini Nato, a Taranto. L’ufficiale americano accolto dell’ammiraglio Andrea Petroni, ha visitato le strutture della scuola sommergibili, assistendo a numerose attività addestrative, tra le quali un'esercitazione di fuoriuscita collettiva del personale da un sommergibile sinistrato (rush escape) e da garitta (single escape), un'attività nel simulatore d'immersione per sommergibili classe Todaro, una dimostrazione di impiego della tuta MK11, un'attività di contrasto falla e, in ultimo, un esercizio condotto nel simulatore tattico a favore del personale del sommergibile Romei.

Sono stati anche illustrati alcuni progetti in corso di sviluppo congiunto con le università di Pisa e di Bari, inerenti importanti software che impiegano l'intelligenza artificiale nel campo dell'analisi dei segnali acustici e dei sonar multi-statici. Burcher ha avuto modo quindi di apprezzare le capacità Smer della Marina e le opportunità di addestramento fornite da Comflotsom nel delicato campo della ricerca e salvataggio di un eventuale sommergibile sinistrato, come il nuovo corso sul coordinamento delle forze di soccorso, che verrà offerto quest'anno, per la prima volta, anche alla comunità internazionale, con la partecipazione di diversi ufficiali di Marine straniere.

Quindi l’incontro con gli equipaggi dei sommergibili Todaro e Gazzana, per conoscere da vicino la realtà dei mezzi a disposizione della Marina militare e dell'Alleanza.