Mini tour in Africa per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: domani sarà a Niamey, dove incontrerà il presidente della Repubblica del Niger, Issoufou Mahamadou. Il giorno dopo andrà nel Ciad, per incontrare il presidente Idriss Déby. Palazzo Chigi fa sapere che nei prossimi giorni verrà diffuso il programma con i dettagli delle visite del premier. I due Paesi rappresentano un crocevia fondamentale sulla rotta dei migranti. Ma anche una regione a crescente rischio per la recrudescenza della minaccia terroristica. Lo scorso settembre, con non poche difficoltà e dopo un'impasse di 8 mesi, è partita la missione nigeriana dell'Italia. Ad oggi i 92 militari italiani impegnati nell'assistenza e formazione alle forze nigeriane, hanno addestrato 260 soldati locali.