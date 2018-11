Si è conclusa l'esercitazione "Bragadin" dei plotoni a fuoco di una compagnia fucilieri del Reggimento lagunari "Serenissima". I "Fanti da Mar" dell'Esercito - moltissimi i pugliesi - sono stati impiegati per una settimana in un inteso addestramento propedeutico al conseguimento, da parte di ciascun militare, dei fondamenti specifici del proprio incarico, con l'obiettivo di far affinare le capacità operative di base e le competenze peculiari della fanteria lagunare.



Molti i temi trattati: dall'impiego dei sistemi d'arma in dotazione (individuali e di bordo), ai procedimenti tecnico tattici dei veicoli assegnati all'unità alla capacità d'impiego degli apparati radio secondo le norme di procedure radiofoniche e della messaggistica NATO, alla gestione dei plotoni in attività a fuoco. Per l'occasione all'interno del poligono del Cellina–Meduna è stato riprodotto uno scenario, con obiettivi simulati nella maniera più realistica possibile, in un ipotetico ambiente ostile. L'attività ha visto i comandanti ai vari livelli operare per sviluppare e a far emergere quelle doti umane che possano servire a prendere decisioni e a portare a termine la missione assegnata in situazioni estremamente difficili quali quelle che si presentano nelle operazioni militari. L'esercitazione è stata finalizzata allo sviluppo capillare della pianificazione, organizzazione e condotta di attacchi di plotone a un obiettivo in uno scenario di tipo conflittuale simmetrico, in ambiente addestrativo realistico che ha spinto il personale ad affrontare simultaneamente situazioni complesse nel pieno rispetto delle norme ambientali in un addestramento di altissima qualità ma sostenibile.





Durante l'attività il generale Giovanni Parmiggiani, comandante della Brigata di cavalleria "Pozzuolo del Friuli", ha evidenziato a tutto il personale addestrato come l'addestramento continuo, realistico e sostenibile sia la ragion d'essere dei militari poiché garantisce la necessaria preparazione tecnico-professionale ed etica per affrontare con successo tutte le sfide e i compiti assegnati all'Esercito sul territorio nazionale e nelle importanti missioni all'estero. Il Reggimento lagunari "Serenissima", inquadrato nella "Pozzuolo del Friuli", è la componente di fanteria specialistica della capacità nazionale di proiezione dal mare.