"1948-2018 I Carabinieri negli anni della Costituzione". E' il titolo del volume presentato a Roma, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, del comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri, dell'amministratore delegato dell'Ansa Stefano De Alessandri e del direttore dell'agenzia Luigi Contu. Un'opera realizzata a 70 anni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale e dalla nascita della testata 'Il Carabiniere', che ha promosso il libro, realizzato con l'Ansa. In ogni foto c'è un carabiniere al lavoro, sui luoghi dei disastri e nei momenti degli arresti più importanti. "E' il dovere di esserci", lo definisce il generale Nistri. Un dovere per i Carabinieri come per i giornalisti e i fotografi dell'Ansa, dice il direttore Contu. "Ci sono - spiega - tantissime analogie tra i nostri mestieri. Anche noi siamo su tutto il territorio, dobbiamo essere sui fatti quando accadono, li dobbiamo verificare e raccontare". Il libro di 254 pagine ha uno sviluppo cronologico: decennio dopo decennio, alle immagini in bianco e nero seguono quelle a colori. Sono tratte per la maggior parte dall'archivio fotografico ANSA e da quello dei Carabinieri, e corredate da brevi testi che ne descrivono il contenuto.

Le prime foto sono quelle di "un Paese uscito dagli orrori della guerra - scrive il direttore dell'ANSA, Luigi Contu - e sconvolto dagli orrori della cronaca". Viene poi illustrata "l'Italia che si evolve, cambia e diventa un Paese maturo e solido, chiamato a difendersi dalla minaccia del terrorismo, delle mafie e delle stragi... Dai fatti di sangue più atroci alle calamità, agli arresti eccellenti, le foto mostrano i Carabinieri all'opera. Protagonisti della cronaca". E "i giornalisti e i fotografi dell'ANSA, spesso al loro fianco, questa Italia - aggiunge Contu - l'hanno raccontata e continueranno a raccontarla, H 24, ogni giorno dell'anno".

«Questo volume è un percorso, un viaggio che si può fare a due velocità - sottolinea il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri - La prima lenta, pagina dopo pagina, soffermandosi su ciascuna delle immagini con la sensazione di togliere la polvere dai fotogrammi della nostra memoria. La seconda, più rapida, forse anche fugace, scorrendo velocemente le immagini come a trasformarle in animazioni. Il frusciare della carta diventa il suono della vita, della realtà. Una musica che si sviluppa avvolgendo il lettore in un abbraccio ideale, alternando tra toni minori e maggiori il racconto degli ultimi settant'anni».