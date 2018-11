​Suggellato dalla presenza del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, il generale S.A. Roberto Nordio ha preso commiato dallo Stato Maggiore, dopo aver passato le consegne dell’incarico di sottocapo di Stato Maggiore della Difesa al subentrante genreale C.A. Luigi Francesco De Leverano, salentino. Il capo di Stato Maggiore ha preso la parola ricordando il lungo sodalizio professionale e la solida amicizia che lo vincola al generale Nordio, mettendone in luce le numerose qualità e ringraziandolo per la salda direzione dello Stato Maggiore della Difesa durante il suo mandato di oltre 2 anni e mezzo. Il generale Vecciarelli ha altresì voluto estendere al subentrante, il generale De Leverano, il voto augurale per un proficuo periodo di soddisfazioni e di successi.

Il generale De Leverano, proveniente dall’Arma delle Trasmissioni dell’Esercito, torna allo Stato Maggiore della Difesa, dove aveva già prestato servizio dal 2011 al 2013 in qualità di capo Ufficio Generale del capo di Stato Maggiore. Nel corso della sua carriera, De Leverano ha svolto importanti incarichi di comando, tra cui comandante del 235° reggimento Addestramento volontari "Piceno", vice comandante del contingente italiano in Iraq (2006-2007), comandante della Brigata meccanizzata “Sassari”, comandante delle Forze operative Sud e comandante Logistico dell’Esercito. Non da meno, inoltre, gli incarichi di staff, che lo hanno visto operare a più riprese presso il I Reparto Affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, per poi approdare presso il Gabinetto del Ministro della Difesa prima come vice Capo di Gabinetto e, poi, come Capo di Gabinetto,