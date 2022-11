Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Domenico Innecco, un Giusto, un galantuomo al servizio delle Istituzioni"

(Arv) Venezia 10 nov. 2022 - “Non esce di scena, è andato avanti, ha posato il suo zaino pesante: dal Cielo dei Giusti continuerà ad amarci e la sua Penna bianca sarà sempre per chi l’ha conosciuto un vero punto di riferimento”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto è visibilmente scosso dalla notizia della scomparsa del Generale d’Armata Domenico Innecco, “già comandante della Brigata Cadore e delle Truppe Alpine, a lungo guida della Lega Italiana per la lotta ai tumori a Vicenza e presidente della Fondazione 3 Novembre – ha ricordato Ciambetti – Un galantuomo, un vero signore d’altri tempi, un soldato, un alpino, che ha dedicato la sua vita per la pace; non la pace della retorica, ma la ‘tranquillitas ordinis’ di Sant’Agostino, l’impegno vero del servizio per gli altri, la concretezza della solidarietà praticata e non predicata o esibita, l’essere al servizio della Nazione e delle Istituzioni democratiche. In privato era cordiale e non gli faceva difetto anche la battuta mordace e l’autoironia: scherzavamo assieme sul mio essere stato artigliere di montagna e ricordava magari ridendo le strigliate, in gergo militare i cazziatoni, con cui richiamava all’ordine i suoi sottoposti. In verità, la sua vita di soldato e di cittadino può essere sintetizzata nel motto ‘si vis pacem, para pacem’. Questa è l’eredità di Domenico Innecco, davanti al quale possiamo solo chinare il capo commossi ma anche orgogliosi d’averlo conosciuto e aver potuto collaborare con lui. Grazie generale Domenico”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO