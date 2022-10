Comunicato Stampa: Rilascio passaporto, Udicon “Accolte nostre istanze per facilitare pagamento digitale”

Roma, 26/10/2022 – "Accogliamo con piacere la notizia che, entro la fine del 2022, sarà resa operativa una Piattaforma ad hoc – la Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato – che consentirà di informatizzare tutto il sistema per la gestione del rilascio del passaporto", così in una nota il Vicepresidente nazionale di Udicon, Martina Donini. “Abbiamo segnalato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero dell’Interno alcune criticità in merito alla modalità di pagamento per il rilascio e il rinnovo del passaporto elettronico e siamo molto soddisfatti dell'immediato riscontro ricevuto. Non è accettabile che ancora oggi l’unica modalità per saldare il contributo è recarsi fisicamente presso un ufficio postale. Ci auguriamo che nei prossimi mesi si dia massimo rilievo alla implementazione della piattaforma per agevolare tutti i consumatori", conclude Donini.

