Comunicato Stampa: Ersilia De Simone e Giovanni Ciardiello lanciano il Bestseller “Vivere Sani Si Può”

Essere consapevoli del proprio valore è qualcosa che può davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Peccato che molti di noi non stanno vivendo una quotidianità in linea con le proprie aspettative. La buona notizia, tuttavia, è che valorizzare il proprio potenziale interiore è possibile. Tutto sta nel seguire un percorso step-by-step finalizzato al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo.

Per tutte quelle persone che desiderano riscoprire la propria vera essenza, esce oggi il libro di Ersilia De Simone e Giovanni Ciardiello “VIVERE SANI SI PUÒ. Come Prendersi Cura Di Sé Con Consapevolezza Seguendo I Percorsi Olistici Per Rinascere E Riscoprire La Propria Vera Essenza” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria vita raggiungendo nuovi traguardi.

“Abbiamo deciso di scrivere questo libro per trasmettere ai lettori le nostre conoscenze, maturate dopo anni di studi e di esperienze cliniche. L’obiettivo finale? Quello di aiutare gli altri a vivere una vita serena e in salute” afferma Ersilia De Simone, co-autrice del libro. “Il nostro manuale è una sintesi delle nostre esperienze personali. Approcciare la vita in maniera diversa e sicuramente più soddisfacente ed appagante è possibile. Basta sapere come fare.” aggiunge Giovanni Ciardiello, co-autore del libro.

Secondo gli autori, è di fondamentale importanza guardarsi dentro e comprendere che in ognuno di noi c’è un grande potenziale a cui possiamo attingere. Il tutto partendo dal presupposto di non sentirci sbagliati.

“È fin troppo normale, soprattutto in questi tempi caratterizzati da mille problematiche di tipo economico, sociale e personale, sentirsi a volte sopraffatti dagli eventi con la sensazione che qualcosa nella nostra vita semplicemente non stia andando per il verso giusto. Per fortuna a tutto c’è una soluzione” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Nel libro di Ersilia De Simone e Giovanni Ciardiello viene spiegato come iniziare un processo di cambiamento efficace e duraturo, così da aumentare la fiducia in noi stessi e vivere una vita più felice e sana”.

“Abbiamo conosciuto Giacomo Bruno nel 2021 e ci ha colpito sin da subito la sua professionalità” concludono gli autori. “Lo staff di Bruno Editore ti segue dall'inizio alla fine della pubblicazione del libro, a cominciare dall'impostazione dell'argomento, fino alla definizione dei capitoli, della copertina e della strategia di marketing da utilizzare in fase di lancio. Insomma, lungo il percorso l’autore non si sente mai solo”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3DrovAs

Ersilia De Simone

Appassionata da sempre al mondo spirituale, ha perfezionato le sue conoscenze con vari tipi di percorsi formativi divenendo Terapista Olistica. Aiuta sempre più persone a risvegliare e riscoprire il proprio potenziale interiore. Sito web: http://www.centrolisticoremo.it/

Giovanni Ciardiello

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Semeiotica e diagnostica di laboratorio. Diplomato in Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia e Omotossicologia. Integrando le sue conoscenze migliora lo stato di salute dei pazienti. Sito web: http://www.centrolisticoremo.it/

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “ book funnel ” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

