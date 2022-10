Comunicato Stampa: CONVERSAZIONI SUL FUTURO TORNA A LECCE DAL 13 AL 16 OTTOBRE

Quattro giorni, quasi 80 appuntamenti e circa 170 ospiti : da giovedì 13 a domenica 16 ottobre torna a Lecce il festival Conversazioni sul futuro , promosso dal 2013 dall’associazione Diffondiamo idee di valore con il coordinamento di Gabriella Morelli , in collaborazione con Regione Puglia , Comune di Lecce , Polo BiblioMuseale e numerose realtà pubbliche e private. Con un articolato programma di talk , presentazioni , proiezioni , laboratori , monologhi , la nona edizione del festival prova a raccontare il mondo contemporaneo e le prospettive future. Si parlerà di ambiente , arte , attivismo , cinema , creatività , design , diritti , economia , esteri , giornalismo , illustrazione , libri , lingua , musica , podcast , satira , scienza , sociale , storia e molto altro . Come sempre molto ricco il parterre di ospiti nazionali e internazionali che si alterneranno in vari luoghi del capoluogo salentino, dal centro storico alle periferie. Tra gli speaker, solo per fare qualche nome ( qui l'elenco completo), il giudice della Corte penale internazionale dell’Aja Rosario Aitala , il graphic designer Riccardo Falcinelli , la regista afghana Sahraa Karimi , lo scienziato Riccardo Valentini (componente dell'IPCC vincitore nel 2007 del premio Nobel per la Pace), la scrittrice ucraina Yarina Grusha Possamai (in collegamento da Kiev), il direttore dell'Ansa Luigi Contu e i giornalisti Ezio Mauro , Riccardo Luna , Francesco Costa , Flavio Tranquillo , Francesca Mannocchi , Matteo Spicuglia ( che racconterà la storia di Andrea Soldi morto a causa un Tso a Torino), Annalisa Camilli , il presidente di TIM Salvatore Rossi , il presidente della Fondazione Sylva Luigi De Vecchi , il medico Giuseppe Remuzzi (direttore dell'Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri), l'ideatore di Caterpillar Massimo Cirri , il musicista e produttore (tre volte Maestro Concertatore della Notte della Taranta) Mauro Pagani , l'attore e regista Marco Paolini in dialogo con l'avvocata Alessandra Ballerini , la direttrice di Rinascimento Green Stephanie Brancaforte , la responsabile della comunicazione di Change.org Fiamma Goretti , l'attivista Maryam Al-Khawaja , il regista Daniele Vicari, l'autore e conduttore tv Marco Carrara, l'imprenditore Giacomo Spaini, l'inviato Lorenzo Cremonesi , la fumettista e graphic journalist Takoua Ben Mohamed , le scrittrici Esperance Hakuzwimana e Francesca Cavallo , l'attivista Isabella Borrelli , il presidente del Centro per il libro e la lettura Marino Sinibaldi , la sociolinguista Vera Gheno , l'autore comico Saverio Raimondo , l'urologo e andrologo più social d'Italia Nicola Macchione , il filosofo Bruno Mastroianni , il pubblicitario Paolo Iabichino , il sociologo Giovanni Boccia Artieri , la linguista Beatrice Cristalli , l'attivista Victoria Oluboyo , la responsabile comunicazione di Emergency Simonetta Gola che, con Elena Testi e Marco Damilano , concluderà il Festival con una serata dedicata a Gino Strada . Sabato 15 ottobre alle Officine Cantelmo il Festival proporrà un importante appuntamento con il coordinamento italiano di Scholars at Risk , una rete di atenei e istituti di ricerca che collaborano attivamente per promuovere la libertà accademica e proteggere studiosi e studiose in pericolo di vita o il cui lavoro è severamente compromesso. Interverranno l'afghana Shakofa Barakzi (dottoranda di ricerca all'Università di Torino), il russo Arseniy Petrov ricercatore dell'Università di Trento e due studenti, sempre a Trento, provenienti dallo Yemen e dall’Ucraina. Quest'anno si rinnovano le preziose collaborazioni con Amnesty International Italia , CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici , che cureranno alcuni degli incontri in programma, e con Lingua Madre , con la partecipazione di due delle autrici vincitrici del concorso letterario dedicato alle donne straniere che vivono in Italia curato da Daniela Finocchi . A Conversazioni sul futuro si svolgeranno anche i lavori della giuria di Poster For Tomorrow . Dieci esperti si incontreranno a Lecce per decretare i 100 poster vincitori della tredicesima edizione del concorso internazionale sul tema “ Do the right thing ”. Tra i giurati il designer Armando Milani , una delle più importanti figure internazionali della grafica italiana, e la designer canado-italiana Ginette Caron . Da segnalare le nuove importanti partnership con Agorà Design , festival biennale dedicato al design e architettura che proprio da Conversazioni sul futuro lancerà il tema della nuova edizione del concorso aperto a professionisti e studenti, e con il DAJS - Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino . Nell'ambito delle Giornate FAI d'Autunno , sabato e domenica nel Parco Archeologico di Rudiae il festival proporrà visite guidate a cura dei piccoli ciceroni del Liceo Classico Giuseppe Palmieri e due incontri con il latinista Alessio Torino e con il linguista Matteo Motolese . Le sale e gli spazi esterni della Biblioteca Ognibene nel Complesso degli Agostiniani accoglieranno Edu_Care , una sezione dedicata al mondo dell'educazione, della scuola e dell'infanzia a cura di Boboto , in collaborazione con Fermenti Lattici grazie al progetto "Titoli di viaggio. Itinerari di Lettura ad alta voce” sostenuto dal Cepell - con presentazioni, incontri, laboratori, sessioni di CoderDojo e la presenza, tra gli altri, di Alberto Pellai , Barbara Tamborini , Rachele Furfaro , Paolo Mirabelli , la campionessa italiana di “Drone Racing” Luisa Rizzo e l'associazione Io posso . La prima serata si concluderà nel Red Restaurant di Palazzo Bn con una cena (info e prenotazioni booking@palazzobn.it - 0832408721) dello chef Simone De Siato , in collaborazione con Cantine Candido , ispirata dal libro " Tutti i piatti dei Presidenti " della giornalista Lorenza Scalisi e della fotografa Chiara Cadeddu (L’Ippocampo) che sarà presentato nel pomeriggio e che racconta il backstage degli eventi ufficiali di Palazzo del Quirinale . Non mancheranno gli appuntamenti al Teatro Paisiello (grazie al sostegno del Comune di Lecce), negli spazi del Convitto Palmieri e del Museo Castromediano ( per la disponibilità di tutto lo staff del Polo BiblioMuseale), alle Officine Cantelmo (base operativa del Festival), alle Officine Culturali Ergot , nel neonato Nasca il teatro . Grazie alla collaborazione con Liberrima , libreria ufficiale, il Festival "sbarcherà" anche a Bari con la presenza del giornalista Francesco Costa che, dopo l'appuntamento inaugurale a Lecce, domenica 16 ottobre alle 11:30 sarà nella nuova sede barese della libreria. Il Cinelab Giuseppe Bertolucci , grazie alla collaborazione con Apulia Film Commission , accoglierà un'intera sezione dedicata ai film con " Hava, Maryam, Ayesha " della regista afghana S ahraa Karimi (giovedì), " Navalny " di Daniel Roher (venerdì), " Nulla di sbagliato " di Davide Barletti e Gabriele Gianni (sabato) e " Be my voice " della regista iraniana Nahid Persson (domenica). Due gli appuntamenti accreditati dall' Ordine dei giornalist i (sabato e domenica mattina al Convitto Palmieri - info formazionegiornalisti.it ). La musica sarà protagonista venerdì con un appuntamento dedicato a Luigi Tenco , partendo dal libro " Un uomo solo " del giornalista, scrittore e podcaste Antonio Iovane e sabato con il dj set del futuro a cura di Dubin . Il Festival Conversazioni sul futuro è organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore , con il coordinamento di Gabriella Morelli in collaborazione con Regione Puglia , Provincia di Lecce , Comune di Lecce , Apulia Film Commisio n , Polo Biblio-Museale e Biblioteca Bernardini di Lecce , Università del Salento , Ordine dei giornalisti della Puglia , Amnesty International - Italia , Agorà Design , CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici , Dajs - Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino , Palazzo BN , Liberrima (libreria ufficiale del festival) e numerosi altri partner pubblici e privati. Mobility partner Salentauto , Guglielmo de Nuzzo spa e Zemove . GLI APPUNTAMENTI SONO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO Info e programma sul sito www.conversazionisulfuturo.it e su Facebook , Instagram e Twitter

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Diffondiamo idee di valore