Comunicato Stampa: VOLOCOM DOCENTE DI NEWS INTELLIGENCE PER L’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO

Milano, 30 settembre 2022 – “Big Data, Intelligenza Artificiale, Data Journalism e Media Monitoring: i nuovi strumenti a disposizione del mondo dell’informazione”: è questo il tema che il 6 ottobre verrà trattato nel corso di formazione per i giornalisti dell’Ordine del Lazio, proposto e promosso da Volocom, azienda informatica specializzata proprio nel mondo del media monitoring.

L’avvento e lo sviluppo esponenziale del Data Journalism da una parte e dell’esigenza dei massmedia di fornire al pubblico non solo notizie, ma anche numeri e dati certi, comporta da parte degli operatori dell’informazione la necessità di conoscere nel dettaglio come le nuove tecnologie (Big Data, News Intelligence, Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Media Monitoring) possono diventare strumenti indispensabili – se ben governati – per fornire al grande pubblico le garanzie che quanto viene divulgato corrisponda a criteri di imparzialità, obiettività e correttezza.

Oltretutto, queste tecnologie possono aiutare i giornalisti a individuare, isolare e stroncare i meccanismi della disinformazione che a loro volta trovano in tecnologie analoghe il loro terreno di coltura.

Relatori del corso saranno Federico Luperi, News Intelligence Director di Volocom, Fulvio Palmieri, sociologo e politologo, Matteo Diarena, Direttore Innovazione Volocom e Francesco Bruno, giornalista, responsabile operativo della Divisione Comunicazione Volocom.

****************

Volocom è il leader italiano dell’Edicola Digitale B2B ed è tra i leader del mercato della Media Intelligence. Tra i clienti Volocom sono presenti i principali editori italiani (tra cui RCS, GEDI, Il Fatto Quotidiano, Monrif, Libero, Avvenire, Il Giornale, La Verità, L’Osservatore Romano, Sesaab, SKY, Class Editori, Mediaset Radio Vaticana e Radio24), Istituzioni quali SGPR, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, DPC, Conferenza Episcopale Italiana, Ministero degli Interni, degli Esteri e della Difesa e inoltre aziende di tutti gli altri settori, dalle Utility (quali A2A, IREN, HERA), al Finance (tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediolanum e BPER ) alle agenzie di informazione (ANSA, ADNKronos, Radiocor_Sole24Ore) e Agenzie di rassegna stampa che utilizzano la suite VoloPress come piattaforma di business.

