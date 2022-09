Comunicato Stampa: CRV - Pdl n. 149 ‘La Grande Guerra infinita’ presentato dal Consigliere Marzio Favero

(Arv) Venezia 28 set. 2022 - La Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), Vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), alla quale ha partecipato l’Assessore regionale Cristiano Corazzari, ha dato via libera unanime al Progetto di legge n. 149, primo firmatario il Consigliere Marzio Favero (Lega-LV), relativo a: “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”. La proposta legislativa potrà essere inserita all’ordine del giorno dei lavori d’Aula: relatore, lo stesso Consigliere Favero. In sintesi estrema, l'obiettivo del Pdl è quello di tesaurizzare gli investimenti che la Regione del Veneto ha compiuto negli ultimi 20 anni per recuperare i luoghi della Grande Guerra, circa 30 mil. di euro, la maggior parte investiti per recuperare i luoghi di maggior significato nel territorio, in vista del centenario del 2018, per creare un sistema di offerta turistica culturale sia al pubblico nazionale ed europeo, in un teatro bellico ove hanno dato la vita ragazzi provenienti da almeno 20 diverse nazioni. Il Covid, per due anni, ha influito in maniera negativa su qualsiasi politica di promozione turistica: la proposta legislativa mira a riprendere questa azione, anche sul piano culturale.

Approvato a maggioranza, senza voti contrari, il Parere alla Giunta regionale n. 201 relativo ai criteri generali di riparto e assegnazione del contributo, pari a 1 milione di euro, agli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, Venezia e Verona per l'esercizio 2022. Via libera unanime, infine, al parere alla Quinta commissione consiliare relativo alla Proposta di legge n. 117, prima firmataria la Consigliera Simona Basaglia (Lega-LV) “Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO