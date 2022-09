Comunicato Stampa: L’azienda con i superpoteri

Settembre 2022 – Qual è il superpotere di un’azienda che, dopo ben 40 anni, continua a rinnovarsi e a raggiungere nuovi traguardi, sia umani che professionali ed economici?

Nel suo nuovo libro, L’azienda con i superpoteri , l’imprenditore Corrado Malighetti racconta come è riuscito a trasformare l’azienda di famiglia in un ecosistema che fa da collante fra le persone generando benessere per il territorio.

Alla voce dell’autore si aggiungono quelle dei suoi collaboratori, che condividono le loro esperienze e i loro punti di vista.

“ Credo fermamente che poter contare su una squadra coesa e determinata possa fare davvero la differenza non solo per i clienti, ma per la comunità – ha dichiarato l’autore – . Quella che dovremmo seguire oggi noi imprenditori italiani è una filosofia di cooperazione, in cui i clienti diventano partner, i fornitori diventano consulenti e tutti lavorano insieme per un obiettivo comune ”.

In copertina l’intero team di Naster, azienda produttrice di pellicole protettive, nastri adesivi e articoli per l’imballaggio di cui Corrado Malighetti è proprietario e CEO.

“ D’altra parte l’eccellenza di un’impresa non è legata solo ad una persona, ma a una squadra che funziona – ha commentato –. Anche sul sito dell’azienda compaiono i volti di tutti: è importante che i clienti sappiano con chi avranno a che fare nel quotidiano ”.

Grazie ai propri superpoteri (e in particolare a una struttura agile e flessibile), oggi anche una piccola o media impresa può competere con le multinazionali e vincere la guerra dei prezzi. Dalla nostra abbiamo la qualità del Made in Italy e quel forte orientamento al cliente che caratterizza l’Italia che fa impresa. Un valore aggiunto che le grandi multinazionali per la loro stessa natura non riescono a garantire.

L’azienda con i superpoteri oggi è anche quella che punta sulla sostenibilità. “ In un periodo difficile come il nostro, le aziende finanziariamente più affidabili sono quelle che lavorano non solo sulla propria sostenibilità (che naturalmente è fondamentale), ma anche su quella sociale. La vita delle persone è più sostenibile quando si basa sul rispetto e sulla crescita. Ecco perché è essenziale, per esempio, crare un ambiente di lavoro vicino alle esigenze dei collaboratori e delle loro famiglie. Il capitale umano è l’unico vero patrimonio di un’azienda, perché sono le persone che fanno la differenza ”.

Chi è Corrado Malighetti

Corrado Malighetti è proprietario e CEO di Naster S.r.l., un’azienda produttrice di pellicole protettive, nastri adesivi e articoli per l’imballaggio, a cui si è recentemente aggiunta una nuova business unit nel settore del lusso nautico. L’azienda, che ha sede a Martinengo, in provincia di Bergamo, ha da poco festeggiato i 40 anni di attività. Sotto la guida di Corrado, Naster mantiene dei forti legami con il territorio, ma allo stesso tempo si proietta nel mondo dell’Industria 4.0.

Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di One Hour Marketing Srl