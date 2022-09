Comunicato Stampa: Naster al 62° salone nautico di Genova

Settembre 2022 – Anche Naster, l’azienda di Martinengo leader nella produzione e commercializzazione di film protettivi, nastri adesivi e prodotti per l'imballo in 25 Paesi, sarà al 62° salone nautico di Genova.

Dal 22 al 27 settembre, presso lo stand TA14 (posto nel padiglione B superiore) sarà possibile toccare con mano le soluzioni di alta qualità, innovative e su misura ideate dal team di Naster per il settore nautico.

Per rispondere al meglio alle esigenze del settore nautico, Naster offre una linea completa di tappezzeria nautica in pelle e in ecopelle di altissima qualità, accessori nautica attentamente selezionati per assicurare massima facilità di utilizzo e un’elevata durata nel tempo e una gamma completa di prodotti per il refitting, ideali per proteggere le superfici più pregiate che si trovano all’esterno e all’interno degli scafi dai danni che potrebbero subire durante le operazioni di montaggio e manutenzione.

Tante le novità che verranno presentate in fiera:

