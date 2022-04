Comunicato Stampa: CRV - ‘Il ruolo della donna nella lotta alle mafie’, convegno a Uni Pd

(Arv) Venezia 13 apr. 2022 - Si è tenuto questa mattina, presso l’Università degli Studi di Padova, un convegno sul tema “Il ruolo della donna nella lotta alle mafie”, promosso dalla Direzione Investigativa Antimafia – DIA.

Sono intervenuti i consiglieri regionali Andrea Zanoni (Pd), presidente della Quarta commissione permanente, competente in materia di Legalità, Roberto Bet (Lega/LV), vicepresidente, Marco Dolfin e Giovanni Puppato (Lega/LV), componenti della commissione.

Nel corso del dibattito è stato sottolineato come la forza, il coraggio, il rifiuto della violenza e la fiducia nelle istituzioni da parte delle donne hanno avuto e ancora oggi possono avere un peso decisivo nel contrastare la criminalità organizzata e mafiosa.

Proprio in quest’ottica, è stata alquanto significativa la partecipazione dei consiglieri Zanoni, Bet, Dolfin e Puppato i quali, assieme agli altri componenti della Quarta commissione consiliare permanente, negli ultimi mesi, hanno approfondito il fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata e mafiosa nel tessuto socio economico sano della nostra società e quello delle Ecomafie e dei reati ambientali, in particolare quelli legati al ciclo dei rifiuti. Numerose sono state le audizioni tenute in Quarta commissione con i soggetti impegnati in questi importanti e delicati ambiti.

Il convegno si è chiuso con l’intervento del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Maria Luisa Pellizzari.

