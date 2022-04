Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “170 anni di Polizia di Stato: scelta di vita al servizio della comunità”

Ciambetti: “170 anni di Polizia: chiediamoci come sarebbero la nostra vita, i nostri quartieri e le nostre strade senza questi uomini e donne che hanno fatto della Polizia la loro scelta di vita al servizio della comunità”

(ARV) Venezia 12 apr. 2022 - “Al di là delle parole è il sentimento di gratitudine che si prova davanti agli uomini e donne che hanno fatto della Polizia la loro scelta di vita. Spesso dimentichiamo tutto il lavoro che essi quotidianamente mettono in campo, un lavoro invisibile quanto prezioso, difficile e rischioso: davanti a questo sforzo, non si può non essere loro grati”. Roberto Ciambetti , presidente del Consiglio regionale del Veneto quest’oggi al Teatro Olimpico di Vicenza ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Questore di Vicenza, Paolo Sartori, al Teatro Olimpico in occasione del 170 anni della fondazione della Polizia di Stato. “Questo anniversario è un momento in cui non solo diciamo grazie per quanto hanno fatto e fanno gli uomini e le donne della Polizia per garantire la qualità della nostra vita” ha detto Ciambetti alla stampa al termine della cerimonia. “Questo anniversario è l’occasione per ricordare quanti hanno pagato con il sangue, spesso anche con la vita, la loro dedizione al servizio della nostra comunità. Chiediamoci cosa sarebbe la nostra vita, come sarebbero i nostri quartieri e le nostre strade, senza la Polizia e allora, se diamo una risposta onesta, scopriremo quanto siamo loro debitori e quanto rispetto dobbiamo provare nei loro confronti”.

