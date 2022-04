Comunicato Stampa: I trend della comunicazione tra tecnologia e analisi

Milano, 12 aprile 2022 – Dati e numeri nel giornalismo sono ormai elementi importanti quasi quanto le parole, ma occorre sempre una loro corretta interpretazione. È questo il compito del nuovo team di comunicazione creato da Volocom , azienda tecnologica fondata da Valerio Bergamaschi , che da oltre 20 anni fornisce servizi e prodotti per l’analisi dei media. Direttore del team VoloComm è Lucrezia Maggio , mentre Andrea Franchini , giornalista già alla guida di quotidiani e periodici, ha assunto la carica di Direttore Editoriale.

Report, analisi, studi di settore e di brand reputation sono alcuni dei prodotti che la divisione VoloCommunication realizza: strumenti indispensabili per comprendere i trend in atto nel mondo della comunicazione. “Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Big Data: gli strumenti che hanno fatto di Volocom una realtà in continua evoluzione, saranno così ulteriormente valorizzati fornendo letture del panorama dell’informazione sempre più efficaci”, sottolinea Franchini.

“Con la nascita di VoloComm consolidiamo e sviluppiamo il nostro ruolo leader nel panorama della Media Intelligence , con particolare attenzione e analisi su quanto accade nel mondo dei social network”, aggiunge Maggio.

“Possiamo contare su un team molto giovane e molto valido, con ottime competenze di scrittura e comunicazione”, conclude Bergamaschi, Amministratore Unico di Volocom.

I prodotti VoloComm sono già disponibili e configurabili in base alle specifiche esigenze, come il report Newswatcher , che permette di monitorare in tempo reale tutti i dettagli di diffusione di un comunicato stampa, o gli studi di VoloBrand , analisi completa e puntuale della presenza sui media e social network di una tematica, un’azienda o un personaggio pubblico. Il target di riferimento è composto da editori, giornalisti, agenzie di stampa e di comunicazione e uffici stampa, ma anche enti, associazioni e il mondo accademico che studia i fenomeni legati all’informazione.

Oltre a Franchini e Maggio, il team è formato da Francesco Bruno, Giorgio Di Leo, Matteo Lunardi e Luca Giuseppe Murrone.

--------------------------------------------- Volocom è il leader italiano dell’Edicola Digitale B2B ed è tra i leader del mercato della Media Intelligence. Tra i clienti Volocom sono presenti i principali editori italiani (tra cui RCS, GEDI, Il Fatto Quotidiano, Monrif, Libero, Avvenire, Il Giornale, La Verità, L’Osservatore Romano, Sesaab, SKY, Class, Mediaset Radio Vaticana e Radio24), Istituzioni quali SGPR, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, DPC, Conferenza Episcopale Italiana, Ministero degli Interni, degli Esteri e della Difesa e inoltre aziende di tutti gli altri settori, dalle Utility (quali A2A, IREN, HERA), al Finance (tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediolanum e BPER ) alle agenzie di informazione (ANSA, ADNKronos, Radiocor_Sole24Ore) e Agenzie di rassegna stampa che utilizzano la suite VoloPress come piattaforma di business.

