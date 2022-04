Comunicato Stampa: CRV - Delegazione di agricoltori padovani ricevuta a palazzo Ferro Fini

(Arv) Venezia 5 apr. 2022 - Una delegazione di agricoltori padovani, autonomi rispetto alle principali organizzazioni di rappresentanza del settore, è stata accolta quest’oggi a palazzo Ferro Fini dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , su richiesta della consigliera Elisa Venturini (Forza Italia) che si è fatta promotrice dell’incontro a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Giuseppe Pan (LV-LN). Gli agricoltori hanno presentato un loro documento che puntualizza tutti gli elementi di crisi del settore agricolo veneto alla luce degli esorbitanti aumenti delle materie prime, in specialmodo dei concimi, più che raddoppiati, e dei costi energetici, più che triplicati, mentre l’appesantimento burocratico non allenta la sua morsa aggravando una situazione grave e già oggi per molti insostenibile. La richiesta è quella di giungere ad un tavolo di confronto con la Regione: “Non chiediamo sussidi ambientalmente dannosi, piuttosto di confrontarci seriamente e costruttivamente con le istituzioni attorno a un tavolo di lavoro assieme perché si possa finalmente coinvolgere il paradigma bugiardo di una agricoltura che inquina sempre. Si possono individuare buone pratiche, come il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalle normative europee nel Biologico. Come? Operando una rivoluzione concettuale e culturale dove l’agricoltura sia meritevole di bonus e non di favori” si legge nel documento consegnato al presidente Ciambetti.

