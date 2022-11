In Basilicata le ambulanze arrivano fino a 30 minuti dopo la chiamata: «Siamo in maglia nera»

Cinque minuti in più significano brividi di morte. Nella burolingua sanitaria si chiama «intervallo allarme-target dei mezzi di soccorso». In Basilicata è di 30 minuti (ultimo dato: 2021), era di 26 nel 2019. Tradotto: il soffio d’orologio chelontana salva la morte s’allunga e diventa tempesta. Più l’intervallo è alto, più la morte impenna il contatore, vestendo di nero il sistema sanitario regionale.

La Basilicata è nei bassifondi. Solo l’estesa Calabria fa peggio: 32 minuti. Vero è che ci sono regioni non pervenute. Ma non può consolare il fatto di essere in condominio col Molise a scontare quei numeri da incubo, perché in una regione più simile alla nostra, la Valle d’Aosta, l’intervallo allarme-intervento scende a 26 minuti. Fa invidia la Liguria (17 minuti), sarebbe un bell’accontentarsi se si raggiungessero i 20 minuti di Veneto e Friuli. La verità è che anche in regioni complicatissime come Sicilia, Puglia, Sardegna, si fa meglio.

I dati spulciati dal sito del ministero per la Salute, frugando nel monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) tolgono il sonno. Certo, pochi numeri non raccontano tutto perché una quadro più preciso è possibile solo esaminando gli esiti degli interventi. Ma questo non toglie nulla al fatto che quell’intervallo allarme-target sia un indicatore da vergogna che la dice lunga su quale sia il livello di rischio in cui versano i lucani. D’altro canto, quei numeri vanno messi in controluce e analizzati non solo per implorare interventi urgenti, quanto per capire le debolezze strutturali.

E tra le pieghe dei dati emerge anche altro che non t’aspetti. Una fonte del ministero, che conosce da vicino la situazione dell’intero sistema d’emergenza e urgenza italiano (ha chiesto l’anonimato), rivela: «In Basilicata, in linea con il resto dell’Italia, gli interventi più diffusi sono quelli cardiologici. Anche quelli traumatici sono abbastanza presenti. Ma in questa regione si registrano chiamate sia per traumi riportati instrada sia per traumi da incidente sul lavoro, e ultimamente queste chiamate stanno aumentando. Le ambulanze “India” (infermieri professionali più due eventuali volontari e con il medico che sale solo in caso di codice rosso, con l’infermiere specializzato a bordo ma non il medico, ndr) sono sempre equipaggiate con tutto il necessario e gli infermieri sono una figura centrale del 118 di Basilicata perché riescono ad avere abilità di intervento in emergenza abbastanza affinate». Dunque la «qualità» non è in discussione.

Ma le cose andrebbero meglio se ad esempio ci fosse la stampella del volontariato a scaricare certe incombenze che continuano a gravare sul sistema del pronto intervento. «Il 118 lucano è fatto di personale tutto strutturato, quindi senza l’ausilio di forze volontarie. Magari aiuterebbe un allargamento del 118 anche con un supporto della rete volontaria per i codici di gravità minore o per quelli che sono i trasferimenti secondari cioè i trasferimenti da ospedale a ospedale».

Niente ambulanze Victor (tre volontari e a seconda del codice salgono l’infermiere professionale e il medico), ma solo India e Mike con autista, infermieri e medico e India con autista, soccoritore ed infermiere. E quelle attive sono allocate nei sette ex pronto soccorso degli ex o attuali ospedali.

Il nervo scoperto è lo stesso da anni: la gravissima carenza di medici. Che determina la scopertura della maggior parte dei turni soprattutto nelle aree periferiche. Anche perché i medici che sono nel 118, poi preferiscono stare nei centri più grandi. Risultato? Se Potenza, Matera e Villa d’Agri sono sedi ritenute comode, ce ne sono altre, specie nel Lagronegrese o nel Metapontino (vedi Stigliano o Tricarico) , che vengono disdegnate. Fatto è che anche Potenza, che prima aveva due ambulanze medicalizzate, ora ha un deficit di medici tale per cui in alcuni turni solo una delle due ambulanze rimane «medicalizzata»; l’altra diventa «India», cioè solo con gli infermieri professionali.

L’area del Materano ha attivato tutte le postazioni, ma nel Potentino manca il 40% delle ambulanze previste dalla legge 21 che ha istituito il 118. Correva l’anno 1999, e le dotazioni programmate non sono quasi mai state di fatto assegnate per intero.

Certo, a inginocchiare il sistema non sono solo i pochi medici e i tagli economici del momento, ma soprattutto la conformazione geografica. Una regione di diecimila chilometri quadrati, con la densità abitativa tra le più basse e l’espansione più alta d’Italia, e le strade colabroco o interrotte da frane e maltempo, rende tutto più difficile. Aumentare le postazioni serve eccome ma «l’assetto del 118 va pensato come assetto dinamico - rivlela l’esperto del ministero - e dovrebbe modificarsi man mano che si modifica la disponibilità dei mezzi». Automediche veloci sono la soluzione. Ma prima bisogna reclutare medici a sufficienza. Perché da noi, più che altrove, chirurghi, ortopedici e rianimatori si misurano colcontagocce. E non c’è una «calamita» medica che attragga nemmeno nella vicina Puglia o Campania. Con il rischio che se non sarà più la pandemia a peggiorare l’intervallo allarme-soccorso, sarà il deserto di una sanità allo sfascio a spedire più lucani al cimitero.