Ecco il gigante buono per riscoprire la ruralità

Dalle pianure venete alla Basilicata e ritorno a Verona: ecco il gigante buono che aiuterà gli allevatori lucani a valorizzare le aree rurali interne e a svolgere il loro ruolo di custodi del territorio e della biodiversità. Stiamo parlando del Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, negli ambienti equestri anche conosciuto con la sigla Tpr.

Selezionato alla fine dell’800, ma riconosciuto ufficialmente come razza nel 1927, questo cavallo lega indissolubilmente la sua storia alla Fiera di Verona. E proprio lì dove è nato tutto, tra i padiglioni del quartiere fieristico della città scaligera, abbiamo incontrato tre allevatori lucani partiti rispettivamente da Abriola, da Calvello e da Matera con i loro soggetti di razza Tpr, per approdare sul ring della 124esima edizione fiera. E dimostrare che in quanto a capacità di selezionare soggetti di altissima qualità, la Basilicata non è seconda a nessuno. Antonello Sarli di Abriola, Sante Di Benga di Rapolla ed Emanuele Gaudiano di Matera hanno gli occhi che brillano di orgoglio quando tirano fuori dai box i loro cavalli. Sono tre puledri di soli trenta mesi, un maschio, Quadrifoglio Vg, e due femmine, Quirina e Quanita, ma hanno la stazza di un carro armato. Del resto la razza fu selezionata anche per trasportare l’artiglieria dell’esercito italiano. Poi soppiantata dalla meccanizzazione, oggi sta conoscendo una nuova stagione di espansione, riciclandosi come tuttofare in campagna e come cavallo da compagnia e da diporto. «Nonostante la loro mole - dicono i nostri allevatori - sono cavalli agili e pronti ad eseguire i comandi, docili ed obbedienti». E stanno raccogliendo sempre più fan tra gli estimatori delle forme abbondanti. La maestosità è proprio uno dei motivi che ha spinto i nostri allevatori a preferirli ad altre razze. «Volevo allevare un cavallo mastodontico - dice Antonello Sarli, proprietario anche dello stallone Lobo, campione italiano nel 2021 - e perciò dal 2017 sono passato dalla razza Murgese al cavallo Agricolo italiano da Tiro pesante rapido». Una passione condivisa da Sante Di Benga, che si è cimentato anche nella prova di conduzione, una sorta di agility per cavalli pesanti, e da Emanuele Gaudiano, che vanta l’allevamento di Tpr più antico della regione.

Oggi in Basilicata ci sono una quindicina di allevamenti selezionati, con una sessantina di soggetti iscritti al libro genealogico e il movimento è in crescita. ma come si è adattato questo gigante delle pianure del Nord Italia ai terreni poveri e scoscesi della Basilicata? «È un cavallo rustico che si adatta molto bene - spiega Sarli - e può avere molteplici ruoli all’interno di una azienda agricola». Semplice «attrattore» (tantissimi visitatori della fiera hanno voluto una foto ricordo con questi giganti equini), cavallo da sella per passeggiate big size, infaticabile lavoratore. In Basilicata infatti l’utilizzo del cavallo o del mulo per le operazioni agro-forestali non è mai passato del tutto di moda. «La nostra realtà è in grande crescita - conferma Sarli - e quest’anno abbiamo superato il numero di 10 allevamenti che dà diritto al delegato regionale nell’associazione di razza. L’obiettivo per il prossimo futuro è aggregare anche le regioni vicine. Un grande ringraziamento per questa crescita va dato all’Associazione regionale allevatori di Basilicata, che ci ha sostenuto tecnicamente ed economicamente in questa trasferta a Verona».

«L’Ara Basilicata - spiega il direttore Franco Carbone - si occupa della tenuta del libro genealogico del cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido, mentre per le altre razze equine questo servizio è stato demandato alle associazioni nazionali di razza. Inoltre ci occupiamo dell’assistenza tecnica e sanitaria agli allevatori, con i nostri veterinari. Nel prossimo dicembre avremo un incontro con tutti gli allevatori sui temi della prevenzione».