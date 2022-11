Potenza, un caso raro di tumore: 17enne ucraina operata al San Carlo

POTENZA - È un caso clinico molto raro. Diventato oggetto di un articolo scientifico su una rivista internazionale specializzata. Una ragazza di origine Ucraina di 17 anni che vive in Basilicata è stata operata al San Carlo di Potenza per asportare un «sarcoma di alto grado indifferenziato dei tessuti molli». Una enorme massa tumorale che si era formata e sviluppata in pochi mesi sul fianco dell’adolescente. Sottoposta ad accertamenti - a cominciare dalla biopsia - per capire di cosa si trattava esattamente e se, nel frattempo, si erano propagate metastasi, la ragazza è stata presa in carico dalla Uosd di Chirurgia plastica e Uoc di Chirurgia generale dell’ospedale potentino. L’obiettivo, oltre a eliminare la massa, era quello di ricostruire la zona trattata, un percorso complesso e delicato a causa dell’ampio spazio di corpo da trattare. È stato utilizzato derma artificiale a doppio strato sintetico, presidi di nuova generazione e molto costosi.

Innesti cutanei, dunque, inseriti in tempi rapidi dopo l’asportazione per consentire alla giovane paziente di essere successivamente sottoposta a radioterapia. «Un tumore di quella grandezza in età così giovane - sottolinea la dottoressa Federica Giuzio, che ha partecipato all'intervento in équipe, formata dal Dr. Domenico Nicola Massariello referente della Chirurgia plastica dell’ospedale San Carlo ed incarico di alta specializzazione Isa in chirurgia plastica presso Un.C. di chirurgia generale, e dal Dr Maurizio Saturno - è molto raro. Siamo riusciti a rimuovere il tumore in tempo utile affinché non metastatizzasse. Ciò significa che abbiamo garantito la vita ed il futuro di una giovanissima paziente». Giuzio ha raccontato l’intervento, da un punto di vista strettamente scientifico e medico, in un articolo pubblicato sull’International Journal of Surgery Case Reports. Alla stesura hanno collaborato il Dr Antonio Giuliani (Direttore della chirurgia generale e d’urgenza del San Carlo, reparto di riferimento della chirurgia Plastica), il Dr Domenico Nicola Massariello, il Dr Luigi Mele (Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università Vanvitelli), la prof.ssa Carmela Saturnino (Dipartimento di Scienze dell’Università di Basilicata) ed il prof. Sergio Brongo (Dipartimento di Chirurgia Plastica dell’Università di Salerno). La collaborazione con altre università (Giuzio è dottoranda del Dipartimento Scienze dell’Unibas) e la pubblicazione di articoli scientifici di calibro internazionale potrebbero essere considerati il primo passo verso l’auspicata nascita in Basilicata del Polo Ospedaliero Universitario.