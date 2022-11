Basilicata, Stellantis vuole svuotare gli uffici

MELFI - Nessuno pronuncia la parola «esuberi». Al pari dei tifosi napoletani per i quali «scudetto» è un vocabolo da seppellire sotto tonnellate di scaramanzia. Ufficialmente l'azienda, pur in presenza di un riassetto complessivo in vista della produzione di auto elettriche, non ammette di dover intaccare pesantemente il proprio organico, ritenuto sovradimensionato rispetto alle nuove esigenze produttive. Qui non è questione di ferri di cavallo o cornicelli, ma del tentativo di non alimentare l'ansia, già palpabile, sul futuro dello stabilimento lucano. Nei fatti, però, è in atto da tempo un'operazione di repulisti con gli incentivi all'esodo che finora hanno determinato la fuoriuscita di circa 900 dipendenti sui 6mila totali. E non soltanto all'interno della catena di montaggio, tra gli operai.

Nel personale di Stellantis, a Melfi (Potenza), figurano anche 500 impiegati sui quali sarebbe concentrata l'attenzione di «tagliatori di teste», incaricati di dimezzare i «colletti bianchi». Costi quel che costi. Ci segnalano continui e frequenti colloqui tra dipendenti e dirigenti durante i quali l'azienda metterebbe in atto una forma di pressione psicologica a mò di goccia cinese: si parte con l'invito, più volte reiterato, ad accettare l'incentivo per l'esodo volontario e si arriva a contestare il lavoro quotidiano dell'impiegato, a mortificarlo, a rendergli la vita impossibile. «Hanno cominciato a dirci – sottolineano alcuni lavoratori che preferiscono mantenere l'anonimato per evitare, dicono, ulteriori ritorsioni da parte dell'azienda – che le nostre performance non sono in linea con gli standard della società. Hanno puntato gli occhi addosso su alcuni, mentre ad altri li lasciano in pace nel chiaro tentativo di dividerci per evitare che si faccia gruppo. E alla fine viene fuori una guerra tra poveri che contribuisce a rendere un inferno l'ambiente di lavoro». Quella di Stellantis sembra che sia un'ossessione. L'obiettivo è svuotare gli uffici e farlo in tempi rapidi. L'azienda avrebbe anche chiesto ai dipendenti di partecipare a un programma di «Active placement» per il ricollocamento in altri contesti lavorativi: «Ci dicono – sottolineano i nostri interlocutori - che c'è la possibilità di comunicare con agenzie in tutto il territorio nazionale per creare un contatto con eventuali altri datori di lavoro. Opportunità fumosa». A chi non si schioda, Stellantis proporrebbe un'alternativa: cambiare lavoro, passare cioé dall'ufficio all'interno della fabbrica. Un demansionamento bell'e buono che sindacalmente sarebbe impraticabile: «Magari – spiegano gli impiegati – intendono chiederci di presentare le dimissioni per essere riassunti ex novo».

L'età media dei lavoratori, in tuta o in giacca e cravatta, è 48-50 anni. La gran parte di loro è stata assunta contemporaneamente negli anni Novanta e dopo trent'anni di servizio si trova catapultata in un incubo, quello di ritrovarsi senza lavoro essendo troppo giovane per la pensione e troppo vecchio per ricollocarsi sul mercato occupazionale. L'incentivo che si promette dietro alle dimissioni dipende dagli anni di servizio, ma non andrebbe oltre gli 80mila euro. Soldi che tra mutui, figli a scuola o all'università, spese varie non consentirebbero alle famiglie, prive di stipendio, di tirare avanti per altri dieci, quindici anni prima di raggiungere la pensione. «Noi vogliamo soltanto lavorare in un'azienda alla quale abbiamo dato tutto in questi anni, rinunciando a straordinari e rendendoci disponibili ad ogni richiesta. Ora – tuonano – siamo sottoposti a pressioni continue perché si vogliono liberare di noi, ritenendo sbagliata ogni cosa che si fa sul posto di lavoro». Dopo trent'anni di lavoro, come d'incanto, sono diventati incapaci: «Sono contestazioni strumentali – aggiungono – con il solo fine di metterci con le spalle al muro. Non riscontriamo un minimo di comprensione da parte dei capi. Ci trattano con grande freddezza, con un cinismo disumano. Sbattere un uomo o una donna in mezzo alla strada è per loro una cosa da fare semplicemente per ottenere un premio di risultato».