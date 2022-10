Una domenica lucana in bellezza

Una domenica in compagnia di arte, natura e cultura. Tornano le giornate del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, che ogni anno consente agli italiani di scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Tantissime le opportunità offerte in Basilicata per trascorrere una domenica diversa, all’insegna dello stupore e della bellezza. Meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili. Ma ecco alcune delle iniziative più interessanti previste per la giornata di oggi.

MATERA, Casa delle Tecnologie Emergenti: si trova in un edificio dalla lunga storia, che negli anni è stato sede dell’ospedale civile, della biblioteca «T. Stigliani», del Liceo Artistico e poi dell’Università della Basilicata. Ospita vari laboratori con strumentazioni e programmi innovativi, creati da tecnici e ricercatori di istituzioni pubbliche e aziende private, in un inedito connubio tra passato e proiezione verso il futuro.

Palazzo De Miccolis-Zagarella-Motta. Eccezionalmente aperto solo per l’edizione 2022 delle Giornate Fai d’Autunno, Palazzo De Miccolis si trova in via Ridola, nel centro storico di Matera. Nato alla fine del Seicento e abitato fino all’inizio degli anni Settanta dalla famiglia Zagarella, successivamente è stato acquistato dalla famiglia Motta, che lo ha restaurato. In via straordinaria si potrà accedere agli spazi abitati fino allo scorso anno dal dottor Pietro Motta, proprietario dell’immobile.

PISTICCI, Chiesa dell’Immacolata Concezione. È un edificio del XVI secolo. Volge il suo sguardo al paese proteggendolo. La chiesa è aperta solo in occasioni particolari come attività liturgiche e culturali, come questa edizione delle Giornate Fai d’Autunno.

BERNALDA, Castello. Testimonia il passaggio dei duchi spagnoli «Navarrete» che diedero al maniero un aspetto di palazzo ducale a partire dal XVIII secolo.

POTENZA, Palazzo Loffredo. Dal 2005 ospita le sale del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata. Il visitatore sarà accompagnato lungo le stanze e i corridoi del palazzo, che per l’occasione si spoglierà del suo ruolo museale, alla scoperta di spazi mai visitati prima e alcune pagine significative della storia dell’intera città.

PIETRAPERTOSA, L’arte contemporanea. Si potrà fare un percorso alla scoperta dei suoi monumenti, guidati dal filo conduttore dell’arte contemporanea. Partendo dal Municipio si potrà leggere l’opera di Emily Jacir «Pietrapertosa». Una scultura di forma circolare, realizzata con la pietra delle cave di Gorgoglione, che vuole testimoniare l’integrazione e l’accoglienza tra culture che si è realizzata nei secoli e si attua ancora oggi.

MOLITERNO, Antico Mulino lucano. L’edificio conserva tutti gli elementi degli antichi mulini lucani che sfruttavano il movimento dell’acqua verticale creando un salto artificiale, anche esso ben visibile e funzionante.

ATELLA, Museo dell’arte arundiana. Maestoso sulla vetta del borgo giganteggia un albero secolare centenario, battezzato con il termine di «Ilarione». Di particolare fascino il Museo di Arte arundiana, geniale capolavoro di Franco Zaccagnino, che plasma la canna conferendole sembianze quasi umane, creando un meraviglioso caleidoscopio di opere d’arte originali.