A Potenza il caffè espresso costa meno che nel resto d’Italia. Ma ora si va verso 1,20 euro

POTENZA - Il dilemma prende più corpo. Non solo gas, anche corrente elettrica. Le bollette si traducono in «mazzate» per le attività commerciali e imprenditoriali e i titolari si trovano davanti a un bivio: scegliere se continuare a «sopravvi vere», magari alzando i prezzi delle loro prestazioni, o chiudere i battenti. L’albergatore: quanto devo far pagare in più la camera del mio albergo per recuperare almeno i rincari energetici, oltre a tutto il resto, da listino cinque stelle?

Il barista: dovrei mettere il caffè a 2,50 euro? L’agricoltore: dovrei vendere le melanzane almeno a 4 euro al kg? Dal web alcuni titolari di pizzeria hanno preso un manifesto di protesta di un loro collega diventato «virale» e diffuso sui propri profili social. Il manifesto mostra la bolletta di un pizzaiolo di oltre 4mila euro per i consumi energetici dell’ultimo mese con il commento: «Mettere una pizza margherita a 10 euro è da ladro o chiudere l’attività?».

In questo scenario la tazzina di caffè rischia di diventare più amara. O, se preferite, più «salata». In arrivo una «mazzata»: oltre a gas ed energia elettrica, i prezzi della materia prima e della torrefazione sono schizzati in alto e, inevitabilmente, il tutto si rifletterà sul consumatore finale. I rincari della tazzina, insomma, sono dietro l’angolo: diversi baristi di Potenza, accomunati dai tormenti delle super bollette, starebbero pensando di prevedere un aumento del costo dell’espresso a 1,20 euro.

Una sorta di «cartello» per spiegare ai cittadini che l’aumento è solo il risultato dei rincari delle bollette e non vuol essere una speculazione.

Come emerge da un breve sondaggio svolto in città dalla Gazzetta, il costo medio della tazzina di caffè è di 90 centesimi che colloca Potenza tra le realtà più attente alle tasche dei consumatori. Ma l’attuale situazione non consente di mantenere certi standard. E già la questione gas ha costretto molti esercenti a ritoccare, seppur legger mente, i prezzi. Rispetto a gennaio 2022, cioè prima che esplodesse il conflitto in Ucraina con tutto quanto ne deriva in termini di caro energia, il prezzo della tazzina di caffè al bar è già aumentato in media del 10% e la colazione (cappuccino più brioche) è invece cresciuta del 15%.

Al banco la tazzina costa da un minimo di 70 a un massimo di 1 euro, mentre la classica colazione cappuccino-brioche ha un prezzo che oscilla da 1,60 a un massimo di 2,50 euro. Al tavolo, in generale, bisogna aggiungere un aumento di circa il 10%, ma solo pochi bar potentini applicano un prezzo differenziato tra banco e tavolo. Percentuali che sono destinate inevitabilmente a crescere.