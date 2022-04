Covid, 461 nuovi positivi in Basilicata ma nessun decesso

POTENZA - Sono 461 i nuovi positivi in Basilicata dopo l’esame di 1.814 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 104 persone, quattro delle quali sono curate in terapia intensiva. Non si sono registrati altri decessi e 224 persone sono guarite. Inoltre, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a livello giornaliero, l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area «non critica da parte di pazienti con Covid-19» in Basilicata è al 23%.