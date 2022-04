Covid in Basilicata: 626 nuovi positivi e un'altra vittima

POTENZA - Seicentoventisei dei 3.035 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che riporta anche un’altra vittima del covid-19.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 95 persone, due delle quali sono curate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 26.401 persone: ieri sono stati registrati anche 574 guariti e sono stati somministrate 265 dosi di vaccino. I lucani che hanno ottenuto la prima dose sono 468.021 (84,6 per cento); quelli che hanno avuto anche la seconda sono 441.494 (79,8 per cento); la terza dose è stata iniettata a 354.065 persone (64 per cento).