Potenza, ecco il Parco del Vulture, sogno infranto caduto nell'oblio

POTENZA - Un commissario che lavora a titolo gratuito, una sede provvisoria ricavata in una stanza del Dipartimento Ambiente e due funzionari regionali applicati part time. Il Parco del Vulture è tutto lì. Il tanto atteso organismo che avrebbe dovuto contribuire alla valorizzazione della zona del Vulture è, oggi, un contenitore semi vuoto, ben lontano dall’idea di volano di rilancio e di promozione. Un paradosso se si considera che, nato nel 2017, nelle intenzioni doveva servire a promuovere anche l’area di Monticchio a cui sono stati destinati i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo quasi 5 anni, dunque, il Vulture e il suo Parco sono come l’isola che non c’è. E rischiano di rimanere così a lungo se il Consiglio regionale non deciderà di sciogliere i nodi che ne bloccano l’avvio. A cominciare dalla governance.

«Non è più rinviabile dover dotare il Parco Regionale del Vulture di una salda governance che veda tutti gli organi nominati, dal presidente ai componenti del Consiglio direttivo - precisa Donato Sperduto, sindaco di San Fele e presidente della Comunità del Parco - È questo un obiettivo a cui, nell’immediato, il Governo regionale deve giungere per far decollare realmente un disegno istituzionale coerente e chiaro sull’articolazione dei compiti e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti ai diversi livelli previsti». Per Sperduto. infatti, quella del Parco è «un’occasione unica che non dobbiamo perdere innanzitutto per la nuove generazioni, alla quali dobbiamo anche saper rappresentare unità e non divisione». «Occorre quindi guardare in avanti - continua il presidente del Parco - abbiamo il dovere politico di continuare a camminare insieme, generando nuove idee ed avendo una nuova visione che possa seriamente realizzarsi attraverso il Parco del Vulture. Chi deve prendere le dovute decisioni lo faccia e lo faccia velocemente».

Già velocità. Un vocabolo che sembra stridere con i destini di un Parco atteso da decenni ed ancora fermo nelle «sabbie mobili» delle decisioni politiche. Massimo Zullino, presidente della Quarta Commissione consiliare regionale e uomo del Vulture lo dice chiaramente: «Dobbiamo accelerare sul futuro di questo Ente e decidere se realmente lo vogliamo questo Parco. Qualsiasi decisione va bene, ma è arrivato il momento di prenderle». È stato Zullino a chiedere nell’ultimo Consiglio regionale il ritorno degli atti economici sul Parco in Commissione ed è sempre lui a spingere, ora, perché i consiglieri regionali stabiliscano come procedere sulla nomina degli organismi direttivi.

Una scelta non semplice per il Parco del Vulture, se si ricorda che - a differenza degli altri parchi regionali - è nato su sollecitazione del territorio, e sono le comunità dello stesso Parco, come stabilito nello Statuto, a definire gli organismi. È nata così la «rosa» di cinque sindaci per la scelta del presidente. Scelta che, però, ha dovuto fare i conti con le tensioni nate in Prima Commissione consiliare e con la successiva delibera del’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che ha annullato la «rosa» precedente ed ha disposto una nuova «rosa» composta da tre sindaci (quello di Barile, quello di San Fele e quello di Rapolla) e da due tecnici.

Cinque nomi, dunque, da cui dovrebbe uscire quello del presidente del Parco. Dovrebbe, ed il condizionale è d’obbligo, perché da oltre un anno la valutazione finale è ferma. La decisione non viene calendarizzata all’ordine del giorno del Consiglio, tanto meno viene votata. Ed il Parco resta lontano da quel contesto di comunità che doveva portare avanti.

Eppure, nonostante i problemi, c’è chi crede che l’organismo del Vulture stia, comunque, portando avanti iniziative proficue. È l’attuale commissario dell’ente, Franco Pesce. «Secondo me il Parco funziona ed anche troppo bene - commenta - certo, ci sono due elementi di fondo: non c’è il presidente e non c’è personale. Problema quest’ultimo che viene sopperito dalla disponibilità di alcuni funzionari regionali. I progetti, come il bio-monitoraggio assegnato dalla Regione con uno stanziamento di 960mila euro, li stiamo portando avanti. E stiamo facendo anche il piano del Parco. Indubbiamente bisogna accelerare sull’appartenenza al parco, il cittadino deve sentirsi parte in causa».