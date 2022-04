Covid in Basilicata: 355 nuovi positivi e altre due vittime

POTENZA - Sono 355 i nuovi positivi in Basilicata, individuati dopo l’esame, ieri, di 1.759 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, nel bollettino quotidiano che registra anche altre due vittime del covid.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 101 persone, una delle quali è curata in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 434. Ieri sono stati somministrati solo otto dosi di vaccino: sono 467.980 (84,6 per cento) coloro che hanno ricevuto la prima dose; 441.370 (79,8 per cento) quelli che hanno ricevuto anche la seconda e 353.361 quelli che hanno avuto anche la terza (63,9 per cento).