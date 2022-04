Melfi, in tre aggrediscono e accoltellano pizzaiolo e il suo datore di lavoro: denunciati, due sono minorenni

MELFI - Questa mattina nell'ambito delle indagini sull'aggressione e il tentato omicidio (avvenuti il 3 aprile scorso) ai danni del gestore di una pizzeria nel centro di Melfi e di un suo dipendente, la polizia ha denunciato tre ragazzi, di cui due minori. I tre, in compagnia di altri amici, dopo aver ordinato e consumato, al momento del pagamento hanno aggredito prima il titolare e poi il pizzaiolo giunto in soccorso del proprio datore di lavoro. Gli aggressori, accanendosi contro il pizzaiolo, dopo averlo colpito con un pugno lo hanno afferrato alle spalle stringendogli una corda al collo nel tentativo di soffocarlo e, contestualmente, hanno continuato a colpirlo con calci e schiaffi. Solo il provvidenziale intervento di un altro ragazzo, parte del gruppo ma estraneo ai fatti, ha permesso di allentare e liberare dalla morsa il pizzaiolo. Gesto poco apprezzato dagli assalitori al punto che uno di loro ha estratto un coltello e lo ha colpito sotto l’ascella, indirizzando un secondo fendente al pizzaiolo. Nonostante fosse ferito, il ragazzo intervenuto in soccorso del pizzaiolo è riuscito a frapporsi tra l’accoltellatore e la sua vittima, mandando a vuoto il coltello. Gli aggressori sono immediatamente fuggiti, mentre le vittime sono state trasportate e curate al pronto soccorso dell’ospedale di Melfi.