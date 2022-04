Da Potenza all'Ucraina il racconto di Roberta: «Dieci giorni da inviata nel cuore della guerra»

POTENZA - «Vuoi partire per la guerra? Andiamo a documentare ciò che succede al confine, restiamo lì, poi insieme valuteremo se è il caso di entrare». Entrare nel delirio dell’Ucraina, sotto le bombe, «asfaltata» dai carri armati, immersa in una quotidianità scandita dal suono delle sirene e dagli spari dei kalashnikov. A quell’invito dei colleghi non poteva dire di no. Essere sul posto per documentare ciò che accade è il mantra del giornalista, di chi fa informazione prima per passione e poi per lavoro. Roberta Nolé, 31 anni, di Potenza, in un nano-secondo ha accettato di far parte della troupe del Tg2 e di partire verso il confine tra Polonia e Ucraina. Già sapendo che non si sarebbe fermata lì, ma avrebbe proseguito addentrandosi - è proprio il caso di dirlo - in un campo minato. Specializzata in montaggio e dirette tv, Roberta è nipote di Vincenzo Nolé, storico operatore Rai della Basilicata, da cui - evidentemente - ha ereditato l’attitudine per questo tipo di lavoro. I due hanno condiviso l’esperienza in Ucraina dal 17 al 27 marzo, data del rientro a casa.



Quando ha detto ai suoi genitori del viaggio nelle zone di guerra come l’hanno presa?

«Non bene. Erano tutti molto preoccupati e hanno tentato di farmi cambiare idea, ma non c’è stato verso».



Fin dove vi siete spinti?

«Nella zona di Leopoli. Non ci siamo spostati da lì. Dovevamo documentare il percorso dei profughi».



Quindi una zona meno martoriata rispetto al resto dell’Ucraina...

«Sì, certo, anche se proprio il giorno dopo del nostro arrivo hanno bombardato l’aeroporto».



Qual è l’immagine che ricorderà pensando ai giorni trascorsi lì?

«Una lunga fila di persone, mamme bambini e tanti animali in coda verso la salvezza. Quello forse è stato il momento in cui ho realizzato che davvero ci stava la guerra. Abbiamo visto bambini affacciati ai finestrini dei pullman mentre salutavano il loro papà. In quegli occhi persi nel vuoto c’era tanta tristezza. Chissà se si rincontreranno ancora...».



È stato difficile passare il confine polacco per entrare in Ucraina?

«Siamo riusciti a raggiungere Leopoli solo grazie a un passaggio. Come fossimo degli autostoppisti. Abbiamo trovato un uomo gentile, che aveva lasciato lì, al confine, la moglie e i figli per metterli in salvo. È stato ben contento di aiutarci. Ha detto che doveva rientrare a Leopoli, che non gli costava nulla darci un passaggio. Raccontandoci la sua storia ad un tratto è scoppiato in lacrime e lì ho capito che la guerra fa innanzitutto male al cuore».



Dove avete abitato a Leopoli?

«In un hotel, lontani dal centro, per stare più sicuri in caso di attacchi. Lì abbiamo incontrato i colleghi del Tg1 e di La7 che ci hanno subito consigliato di scaricare il canale Telegram per gli avvisi antiaerei».



Ha mai sentito la sirena degli attacchi?

«Come no. Un suono assurdo, da brividi. La gente ha iniziato a correre, in due minuti la piazza si è svuotata e tutti si sono diretti nei rifugi antiaerei».



E come sono questi rifugi?

«Posti strani, freddi, cantine di fortuna, scantinati dove si prega, si aspetta, si gioca con i bambini sperando che tutto finisca presto».



Diceva dell’attacco all’aeroporto. Siete arrivati sul posto per riprendere la scena?

«Sì, siamo stati i primi a documentare l'accaduto salendo su un ponte, l'unico luogo in cui si intravede qualcosa. Ma di lì a poco ci hanno raggiunto alcuni uomini armati per farci segno che non dovevamo registrare immagini. Dopo un po’ è arrivata anche la polizia: ci ha fatto cancellare le immagini e ci ha mandati via».



Si dice che l’esercito ucraino sia il popolo. È proprio così?

«Sì, gruppi di civili si incontrano in palestre, ex scuole, in alberghi per poter imparare le basi di difesa, per prepararsi allo scontro».



Avrà incontrato anche militari, veri soldati?

«Certo, li abbiamo anche intervistati. Ci hanno detto qualcosa di inquietante e, cioè, che secondo loro, presto o tardi, anche la Bielorussia entrerà in guerra».



È rientrata a Potenza da qualche giorno. Se la sentirebbe di tornare in Ucraina, in posti magari più «caldi» del conflitto come Odessa?

«Se mi chiamano penso che ci andrei».