Basilicata, si va verso la normalizzazione dei trasporti post pandemia

POTENZA - «Dal primo aprile, finalmente, siamo nelle condizioni di consentire la capienza sui mezzi di trasporto al 100 percento, pur monitorando costantemente e provvedendo a quelle condizioni di affollamento dei mezzi che preesistevano anche in condizioni normali, prima cioè del diffondersi della pandemia. Domani, nella Conferenza delle Regioni, attendiamo le determinazioni conclusive ed eventualmente la predisposizione di ulteriori linee guida che possano accompagnare il settore dei trasporti in questa prima fase di vera fuoriuscita dalla pandemia». Così l'assessore della Regione Basilicata Donatella Merra la quale, in una nota stampa, certifica la fine dell'emergenza-trasporti post pandemia. Il settore di sua competenza assessorile, evidenzia Merra, «ha fronteggiato sinora una situazione pandemica che imponeva il mantenimento di condizioni di sicurezza soprattutto sui mezzi di trasporto, lì dove tuttavia, più che in ogni altro luogo fisico, il mantenimento delle condizioni di distanziamento è risultato particolarmente difficile. La Regione ha provveduto, in questi ultimi due anni, all’istituzione di servizi e corse aggiuntive anche avvalendosi di imprese di noleggio e di trasporto privato che sono state coinvolte, di volta in volta, alla piena partecipazione ai servizi di trasporto pubblico, in un periodo difficile per il fermo della loro attività. La Regione ha in taluni casi anticipato ingenti risorse per far fronte a servizi aggiuntivi necessari. Ringrazio oltre agli Uffici della Regione, le Prefetture che, allora ed oggi, sono state e sono al nostro fianco nella gestione dei servizi di emergenza insieme alle istituzioni scolastiche, ringrazio tutte le aziende del trasporto pubblico e privato. Continuiamo, tuttavia, a raccomandare prudenza e senso di responsabilità nel rispetto delle norme per la limitazione dei contagi».