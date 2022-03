Balneari: in Basilicata ampliato il periodo di attività

POTENZA - L’ampliamento del periodo di attività degli stabilimenti balneari, anche in relazione alle richieste di «destagionalizzazione» e maggiore attenzione alla sicurezza dei bagnanti ed alle condizioni di agibilità dei lidi balneari: sono alcune delle novità che sono previste dall’ordinanza sulla «disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione» che è stata firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

L’ordinanza che aggiorna le regole contenute nella precedente norma del 2012, interessa i Comuni titolari di una concessione demaniale marittima di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri (Matera) del litorale jonico e Maratea (Potenza) di quello tirrenico.

La stagione balneare - è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale - «è compresa, di norma, nel periodo tra il primo aprile ed il 31 ottobre di ogni anno. Dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno - continua la nota - sono previste le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere, mentre è consentita l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari dal primo marzo al 30 novembre per l’elioterapia e dal primo aprile al 31 ottobre per la balneazione».

«Con l’aggiornamento dell’ordinanza che disciplina le attività di balneazione - ha detto Bardi - prevediamo un ampliamento del periodo di attività per venire incontro alle esigenze che gli imprenditori turistici evidenziano da tempo con l'obiettivo di allungare il più possibile la stagione turistica nelle aree di balneazione. Con gli operatori balneari - ha concluso il governatore della Basilicata - continueremo a confrontarci nei prossimi mesi per definire le azioni possibili per tutelare al meglio questo comparto strategico».