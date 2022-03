Covid: in Basilicata 1.165 nuovi positivi e un altro morto

POTENZA - Sono 1.165 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall’esame di 4.666 tamponi: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale, che registra anche un’altra vittima del Covid.

In ospedale sono ricoverate 90 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva: si sono registrate anche 550 guarigioni. Ieri sono state eseguite 808 vaccinazioni: «Sono 467.574 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.042 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,5 per cento) e 345.533 (62,5 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose».