«Io sì che ricordo la guerra»: la memoria dei bombardamenti a Potenza nel tunnel scavato in una collina d’argilla

La guerra nei ricordi di chi l’ha vissuta. Carlo Napoli, nato a Potenza il 6 giugno 1934. Nel 1952, poiché faceva parte della Polizia Penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia lo trasferì a Volterra (Pisa). Da allora ha girato l’Italia. Dal 1957 vive a Milano, ma ha sempre tenuto viva la memoria della sua città di origine. Un passato che continua a raccontare e che riaffiora anche nei suoi aspetti più dolorosi.

La guerra di ieri e quella di oggi.

«Credevo che non avrei più assistito ad un massacro come quello che stiamo vedendo in Ucraina. Ho quasi 88 anni e devo vedere nuovamente la brutalità della guerra e le minacce dell’atomica».

Il conflitto tra Russia e Ucraina riapre antiche ferite?

«Riaffiorano i ricordi di ragazzo ai tempi della seconda guerra mondiale. Ci sono episodi che non riuscirò mai a dimenticare. Allo scoppio della guerra avevo 6 anni e 4 giorni (10 giugno 1940), ai bombardamenti su Potenza, avevo 9 anni, 3 mesi e 2 giorni. Si tratta di tanti, tantissimi anni fa, ma i miei ricordi sono ancora vivi ed intensi».

E come tutte le guerre, bombe, distruzione, morti…

« Vivere accampati in un tunnel scavato in una collina di argilla per giorni e giorni, 24 ore su 24. Lo chiamavano ricovero Ierace. Era vicino alla fornace. I bombardamenti, specialmente di notte, lo facevano tremare e quelle erano le ore di maggiore paura. Ciò che più ricordo ancora oggi con grande angoscia è il suono delle sirene, un lamento che era un preavviso di morte poi il rombo degli aerei quadrimotori che arrivavano in 3, 5 o 7. Non esistono in me suoni più nitidi di quelli, mi sono entrati dalle orecchie fino a raggiungere ogni più piccola parte di me, diventando indelebili».

Il ricovero rappresentava il luogo della salvezza.

«Eravamo in tanti, uno appiccicato all’altro. Chi pregava, chi si chiedeva se fossero tedeschi o americani a bombardare. E il ricovero tremava come tremavamo noi, anche se era molto sicuro. Erano le “bombe a catena” a terrorizzarci».

E rischiò anche la vita.

«Ero in via Mazzini, in fondo alla discesa di San Giovanni. Arrivarono gli aerei, senza nessun preavviso e incominciarono a bombardare. Corsi il più velocemente possibile per raggiungere la galleria dove oggi c’è il rione Mancusi. Era il posto di ricovero più vicino. Una fuga per salvarmi, ritmata dal battito concitato del mio cuore».

Si viveva con la paura di morire.

«Ero con mio fratello Andrea. Eravamo andati a prendere acqua con una damigiana a San Rocco. Arrivati nelle vicinanze della famiglia di Pasquale Brancati, giunsero piccoli aerei, i caccia, che mitragliavano da tutte le parti. Trovammo riparo sotto un tunnel che attraversava tutta la strada. I proiettili arrivavano fino all’ingresso. Spaventati ci spingemmo fino in fondo allo scavo. C’erano tante bombe a mano e la paura aumentò ancora».

Anche a scuola si viveva la guerra.

«Capitava che all’improvviso suonasse la sirena per la prova generale di fuga. Le indicazioni ci erano state dette e ripetute: dovevamo metterci in fila ben ordinati e, senza correre ma a passo svelto, portaci nei sotterranei, ognuno con un pezzo di coperta di lana inumidito per coprirsi il viso in caso di eventuale diffusione di gas. Una rudimentale “maschera antigas”».

E vide anche i primi morti.

«Fu devastante vedere una giovane donna galleggiare in un fosso pieno d’acqua creato dallo scoppio di una bomba; a solo 150 metri dalla chiesa di Santa Maria. I miei occhi di bambino erano pieni dei palazzi squarciati, delle strade deserte, delle macerie».