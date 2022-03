Imprenditoria femminile, Basilicata seconda regione d'Italia

POTENZA - Sono circa 16mila le aziende in Basilicata guidate da donne, il 26,39 per cento a fine del 2021. La Basilicata è la seconda regione in Italia e supera di circa tre punti percentuali la media del Mezzogiorno: sono i dati che sono stati diffusi dall’Osservatorio imprenditorialità femminile di Unioncamere-Infocamere, della Camera di Commercio della Basilicata.

«Il confronto 2021-2019 - ha spiegato l’ufficio stampa dell’ente camerale lucano - sebbene evidenzi un lieve arretramento dello 0,47 per cento, pari a 76 imprese in meno, dimostra che l’effetto della pandemia ha colpito ma senza scalfire lo zoccolo duro, il che è un ottimo segnale per il futuro». Nelle due province lucane, quella di Potenza «fa segnare la presenza di 10.464 aziende al femminile, con un tasso pari al 26,98 per cento, mentre Matera vede iscritte 5.541 imprese, pari al 25,34 per cento».

Tra i settori a «maggior partecipazione femminile», che hanno pagato il conto delle chiusure forzate causate dalla pandemia, il primato è assegnato al comparto del «commercio, che - continua la nota - conta quasi 6.300 imprese guidate da donne in meno, l’agricoltura (circa 3.500 in meno) e il manifatturiero (circa 1.500 in meno)». Più dinamici e proattivi i comparti delle «attività professionali, scientifiche e tecniche (+3.751 le imprese femminili), i servizi di informazione e comunicazione (+1.014), l'istruzione (+524) e la sanità (+468). Bilancio positivo anche per il settore immobiliare e finanziario (+1.929) e per il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+2.195)». Un dato che la presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile della Cciaa lucana, Rosa Gentile, ha giudicato «buono, ma non del tutto soddisfacente».