Covid: in Basilicata 66 positivi su 856 tamponi esaminati

POTENZA - Sessantasei degli 856 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi (19 di loro a Pescopagano, nel Potentino): lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate altre nove guarigioni.

I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 ma nessuno è in terapia intensiva. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri ne sono state effettuate 4.771: sono 353.412 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (63,9 per cento) e 252.823 quelli che hanno avuto anche la seconda (45,7 per cento). Da fonti della Regione si è appreso che il prossimo 3 agosto arriveranno in Basilicata «altre diecimila dosi extra di vaccino AstraZeneca», che sono state chieste «per le seconde dosi».