Basilicata, Covid: in 7 giorni casi su dell'82,4%

POTENZA - In Basilicata è stato registrato un aumento dei nuovi casi di coronavirus dell’82,4 per cento nella settimana dal 21 al 27 luglio. Il dato è emerso dal monitoraggio settimane della Fondazione Gimbe, che ha fornito un’analisi sull'andamento dell’epidemia, sulle forniture e somministrazioni dei vaccini, sulle coperture vaccinali per le diverse fasce di età.



Dal monitoraggio settimanale è emerso un peggioramento dei casi attualmente positivi che si attesta a 102 su 100 mila, mentre sono «sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica ed in terapia intensiva occupati dai pazienti Covid-19».



Sul fronte vaccini, hanno completato il ciclo vaccinale «il 47,2 per cento dei lucani, dato inferiore rispetto alla soglia nazionale che si è attestata al 52,3 per cento. Hanno effettuato solo la prima dose il 16,2 per cento dei lucani, con un dato nazionale che si è attestato all’11,3 per cento». Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, «la popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10,6 per cento, con media nazionale all’11,5 per cento».