Al San Carlo di Potenza due prelievi di organo: espiantati reni, fegato e cuore

POTENZA - Due prelievi multiorgano sono stati effettuati presso l’ospedale San Carlo» di Potenza nelle ultime 24 ore ed hanno interessato i reni, il fegato e - in uno dei due casi - anche il cuore di due donne di 50 e 69 anni.

Le due donne - ha reso noto l’azienda ospedaliera - sono morte una per problemi cerebrovascolari, l’altra per emorragia cerebrale massiva. Le operazioni di prelievo sono state eseguite da diverse equipe interaziendali, con il coinvolgimento del personale sanitario del «San Carlo», dell’ospedale «San Camillo» di Roma, del Policlinico di Bari e di un ospedale di Palermo.