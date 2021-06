Potenza, 14 positivi su 660 tamponi esaminati

Potenza - Quattordici dei 660 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono 53 le nuove guarigioni registrate.



Sono 2.686 i lucani «attualmente positivi», 35 dei quali sono ricoverati in ospedale (nessuno però in terapia intensiva). Ieri sono state effettuate 4.424 vaccinazioni e sono 264.863 i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre sono 139.631 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose.

Da lunedì prossimo, 21 giugno, proprio in virtù dei numeri registrati, la Basilicata sarà in zona bianca. Lo ha annunciato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha confermato la necessità di «tenere alta l'attenzione» e di proseguire nella campagna vaccinale che, in Basilicata ha portato al superamento della soglia di 400mila somministrazioni totali effettuate.