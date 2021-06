Potenza, Bosco Piccolo, al via i lavori per completare l’area della parrocchia

Potenza - Ultimi scampoli di lavori per restituire al suo splendore l’area di culto di Bosco Piccolo. In particolare, è stata approvata una variante per la definitiva sistemazione dell’area di culto intorno alla chiesa di san Michele Arcangelo. L’amministrazione comunale di Potenza nei giorni scorsi ha pubblicato il provvedimento sull’albo pretorio. Con la medesima determina sono stati affidati i lavori di completamento alle ditte che già aggiudicatarie del progetto di recupero dopo la disastrosa frana del 2005.

Il progetto globale di sistemazione della contrada dopo la frana, avvenuta a seguito della eccezionale nevicata che si era abbattuta sulla città di potenza alla fine e del mese di gennaio del 2005, per un costo complessivo di un milione di euro, lo ricordiamo, fu approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata nel 2009. Finanziamento di un milione di euro poi confermato dalla giunta regionale con una ulteriore delibera datata 2012. Nell’ambito di quel progetto erano previsti diversi interventi, tra cui quello relativo alla sistemazione dell’area di culto, per il quale oggi il Comune ha dato via libera agli ultimi lavori di riqualificazione, per un costo complessivo di circa 190mila euro. La gara di appalto per l’esecuzione dell’intervento sull’area di culto è stata espletata nel 2018 ed i lavori sono iniziati a gennaio del 2019 e terminati lo scorso anno.

L’obiettivo principale dei lavori era il recupero dell’area di culto con interventi di sistemazione del piazzale antistante la chiesa, a un livello più alto di quattro metri e mezzo rispetto alla strada di collegamento tra bosco piccolo e demanio San Gerardo. I lavori eseguiti hanno riguardato il livellamento dell’area, la costruzione di muri di contenimento a monte e a valle della nuova scalinata di accesso all’area della chiesa, la posa della pavimentazione e in pietra e in cotto, ringhiere di protezione.

Tuttavia, per completare definitivamente la riqualificazione erano necessari ulteriori piccoli interventi di sistemazione, per poter effettuare i quali è stata necessaria la perizia di variante che il comune ha da poco approvato. Variante con la quale sono già stati affidati i lavori per le opere di completamento. Nello specifico gli interventi conclusivi riguardano il completamento della gradinata mediante opere di finitura in pietra, il completamento della fontana, compreso l’impianto idrico, il completamento di piccole opere a servizio della piazza come il lavatoio e la tettoia e alcuni piccoli interventi sulla viabilità.