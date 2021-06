Covid19, in Basilicata 31 contagi e nessun decesso

POTENZA - In Basilicata ieri sono stati processati 862 tamponi molecolari: solo 33 sono risultati positivi al covid-19 e di questi 31 appartengono a persone residenti in regione. Nella stessa giornata sono state registrate 59 guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale.

Anche nelle ultime 24 ore nessun nuovo decesso per covid-19 è stato segnalato in Basilicata: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 564. In 24 ore il numero delle persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani è sceso da 44 a 43, nessuna delle quali in terapia intensiva. Il numero dei lucani attualmente positivi è ancora in calo, da 3.095 a 3.067.

Inoltre, nella nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana, è evidenziato che «sono state effettuate 4.585 vaccinazioni» e che «a ieri sono 239.321 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (43,3 per cento) e 128.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 367.533 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)».