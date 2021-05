Pallareta: servono idee per il bosco dimenticato

POTENZA - Pallareta: il caso del bosco dimenticato. La splendida foresta di alto fusto ad un tiro di schioppo da Potenza, meta preferita dei cittadini per le scampagnate festive in era ante covid, non è stata inserito nel piano triennale per l’ambiente del Comune di Potenza. Eppure avrebbe tutte le caratteristiche per essere considerato la vera porta dell’Appennino, confinante con le aree naturalistiche e storiche della Grancia di Brindisi di Montagna e di Passo Croce dello Scrivano ad Anzi. La vecchia casermetta dei vigili rurali è in stato di abbandono da decenni. È inserita nel piano comunale delle alienazioni ma non è ancora stata venduta. Per la valorizzazione dell’area, però, potrebbero aprirsi nuove possibilità. L’assessore all’ambiente del comune di Potenza Galella ha ipotizzato di utilizzare i fondi per la ripartenza post covid per una nuova iniziativa di riqualificazione che riguardi la Pallareta. Intanto nell’area Acquedotto Lucano sta portando avanti i lavori per il potenziamento della rete di adduzione a servizio delle contrade rurali della zona.