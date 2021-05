Basilicata, rapporto Caritas sull'emergenza: «La povertà è esplosa»

Dietro ai numeri, volti, storie e testimonianze di un anno drammatico, con l’emergenza sanitaria che si è riverberata sul tessuto economico erodendo pesantemente i bilanci di aziende e famiglie. Il quadro generale è inquietante ed emerge da un dossier presentato ieri nel Centro Pastorale Caritas di Tito. Il titolo: «In Bilico! L’emergenza raccontata dai Centri di Ascolto Caritas». Si tratta di un documento dal particolare valore sociale, culturale ed economico, messo a punto dalla Caritas Diocesana di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo.

Mons Salvatore Ligorio, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Potenza, ha accolto l’équipe diocesana, il governatore, Vito Bardi e i sindaci del territorio diocesano, ospitando un confronto trasversale proprio sui dati proposti. Il Rapporto è stato curato da Giorgia Russo, Salvatore Gerardi, Carmen Tito, Rosario Privenzano, Marina Buoncristiano, responsabile della Promozione Caritas: «Auspichiamo che vi sia una nuova stagione di alleanze territoriali, perché si concentri lo sforzo di quanti sono chiamati a dare risposte. Dietro i numeri, vi sono volti e storie». «Non abbiamo voluto scattare un’istantanea di una porzione di territorio o semplicemente descriverne le vulnerabilità, ma abbiamo provato a delineare l’itinerario di un viaggio nell’emergenza e dei suoi differenti sviluppi nel tempo» - ha esordito così, Giorgia Russo, responsabile della Promozione Umana, che ha continuato: «La pandemia ha portato alla luce una declinazione totalmente differente di fenomeni come l’impoverimento e la povertà; di conseguenza, l’analisi di cifre e dati intende rappresentare un’occasione per lasciarsi interrogare dalle sfide che questo tempo di cambiamenti impone, a partire proprio dalle storie di vita che di fatto compongono l’ossatura di una crisi sociale ancora non del tutto conosciuta».

«Tra le possibili strade da percorrere, sarà indispensabile non tralasciare specifiche “attenzioni”: trovare nuovi approdi di accoglienza e relazione; imparare a rimettere al centro la comunità; immaginare nuove forme di scambio e interazione con il territorio e le istituzioni» ha concluso, Giorgia Russo. Così il governatore, Vito Bardi: «Ho colto con attenzione i dettagli dello spaccato emerso e di ciò che si è verificato in questo anno difficile. La mia presenza testimonia, se ce ne fosse bisogno, la vicinanza della istituzione regionale, a chi si dedica con professionalità a chi è in difficoltà, sempre e nei momenti in cui si verificano queste calamità che hanno sconvolto il mondo intero e quindi anche la nostra regione. Mi sono reso conto che non c’è solo necessità di un aiuto economico, ma per far fronte alle urgenze, è fondamentale dare speranza, dialogare. La difficoltà, prima, era a prescindere dal ceto sociale di appartenenza; ad oggi, c’è stato un azzeramento delle differenze. Per questo, ritengo che la strategia vincente sia quella di operare in sinergia, sui territori, rafforzando una rete di prossimità». Mons. Ligorio: «Dobbiamo essere determinati a un incontro più inclusivo possibile, tracciando una linea di speranza, dando risposte concrete ed efficaci. L’impegno è finalizzato non solo all’erogazione di beni di prima necessità ma nel mantenere un atteggiamento educativo e pedagogico. La Caritas diocesana offre questa possibilità, guardando ai bisogni materiali, ma soprattutto rimettendo al centro la dignità della persona umana».