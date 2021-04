Basilicata, da Bardi un appello per la rapida approvazione bilancio

POTENZA - «La maggioranza ha deciso di non presentare emendamenti in sede di approvazione del bilancio e della legge di stabilità, e io chiederei a tutti di valutare in coscienza la situazione che viviamo, e soprattutto di rimandare ai prossimi atti normativi le giuste e legittime istanze, che in quella sede potranno trovare risposta». Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso della riunione del Consiglio regionale che si sta svolgendo a Potenza.

Bardi, nel corso del suo intervento, aveva spiegato che "questo è un bilancio frutto soprattutto di una valutazione seria e prudente dell’attuale situazione di attesa che tutti, maggioranza e opposizione, stiamo vivendo: siamo tutti portatori di interessi assolutamente legittimi, che devono trovare nella discussione la giusta attuazione».

«Ma - ha concluso Bardi - proprio per il quadro sociale ed economico che abbiamo di fronte, vorrei chiedere a tutti di riflettere sull'opportunità di poter procedere quanto prima e senza indugi all’approvazione del Bilancio, e di consentire quindi alla giunta regionale di procedere alla preparazione dei prossimi grandi appuntamenti in un regime di gestione ordinaria».

«Il Governo ha impugnato la legge regionale numero 40 del 2020, nella parte in cui il bilancio regionale prevede di spalmare il disavanzo sul triennio, anziché inserire l’intero disavanzo nel bilancio da approvare: la giunta ha deciso di sostenere nel contenzioso la propria volontà di spalmare il disavanzo sul triennio, e la variazione di bilancio avrebbe portato la stessa giunta a tagliare gli unici fondi liberi regionali che sono la forestazione, con 30 milioni di euro, e l’inclusione sociale, co dieci milioni di euro».

E’ quanto ha spiegato il governatore lucano, Vito Bardi, nel corso della riunione del Consiglio regionale che si sta svolgendo a Potenza. «In questo momento di fragilità - ha aggiunto Bardi - è responsabilità del governo regionale sostenere le categorie fragili».